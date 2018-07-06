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Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor

Fransa'nın Nantes kentinde, salı günü polisin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayan gösteriler ve sokak çatışmaları devam ediyor.

Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor

Fransa'nın Nantes kentinde, salı günü polisin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayan gösteriler ve sokak çatışmaları devam ediyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:02
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Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Nantes kentindeki birçok mahallesinde bu gece devam eden gösterilerde Nantes Belediye Başkanı Johanna Rolland'ın aracı başta olmak üzere 50'ye yakın araç yakıldı. Bottiere mahallesinde ise Leonard De Vinci Lisesi ateşe verildi.

Gösterilerde biri 14 yaşında olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu arada, Nantes kenti tren, tramvay ve otobüs işletmesi TAN'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda olaylar nedeniyle şehirdeki tüm toplu taşıma araçları dün akşamdan bu sabaha kadar çalışmadı.

Nantes Savcılığı, salı günü Aboubakar Fofana isimli genci aracının içinde olduğu sırada ateş ederek öldüren polis memurunun öğlen saatlerinde gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği bilgisini paylaşmıştı.

Fofana'nın ailesi ve yakınlarının çağrısıyla olayın gerçekleştiği şehrin Breil Mahallesi'nde dün akşam yaklaşık bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüş düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinde daha önce de çok sayıda araç ve resmi bina ateşe verilmiş 11 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransız BasınınFransaTanProtesto Gösterileri
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