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FRANSA'DA KORKUTAN PATLAMA

Fransa'da karnavalda patlama: 18 yaralı Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte banliyösünde düzenlenen geleneksel karnaval sırasında meydana gelen patlamada 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

FRANSA'DA KORKUTAN PATLAMA

Fransa'da karnavalda patlama: 18 yaralı Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte banliyösünde düzenlenen geleneksel karnaval sırasında meydana gelen patlamada 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

02 Nisan 2017 Pazar 00:08
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FRANSA'DA KORKUTAN PATLAMA

PARİS Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte banliyösünde düzenlenen geleneksel karnaval sırasında meydana gelen patlamada 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Patlamanın, karnavalın sembolü olan ve ağaç ve samandan yapılmış dev adam "Bay Karnaval'ın" yakılması sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası alev alan dev adamın etrafında bulunan çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bölge boşaltılırken, karnaval alanına çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklanırken yetkililer, ağaç ve samandan dev adamın kolay tutuşturulması için kullanılan bir yanıcı maddenin aniden alev almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Patlama sırasında yaralanan 18 kişinin çoğunun çocuk olduğu belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Dev adamı yakmaya çalışan kişinin ve şehrin belediye başkan yardımcısının da yaralılar arasında olduğu açıklandı.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaTerörPatlamaYaralılar
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