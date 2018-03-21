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Fransa'da ilkbahar grev ve gösterilerle başlıyor

Fransa'da bu akşamdan itibaren başlayacak grev ve gösteriler nedeniyle demir ve hava yollarında seferlerin büyük bölümünün iptal edileceği, kamu çalışanlarının protestoları nedeniyle de hizmetlerin aksayacağı bildirildi.

Fransa'da ilkbahar grev ve gösterilerle başlıyor

Fransa'da bu akşamdan itibaren başlayacak grev ve gösteriler nedeniyle demir ve hava yollarında seferlerin büyük bölümünün iptal edileceği, kamu çalışanlarının protestoları nedeniyle de hizmetlerin aksayacağı bildirildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 17:03
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Fransa'da ilkbahar grev ve gösterilerle başlıyor

Fransa'da bu akşamdan itibaren başlayacak grev ve gösteriler nedeniyle demir ve hava yollarında seferlerin büyük bölümünün iptal edileceği, kamu çalışanlarının protestoları nedeniyle de okullar, hastaneler ve resmi dairelerde hizmetlerin aksayacağı bildirildi.

Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) İcra Kurulu Başkanı Guillaume Pepy, yaptığı açıklamada, demir yolu çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki hızlı trenlerin yüzde 60'ı, normal trenlerin yüzde 75'i ve bölgesel trenlerin yüzde 50'sinin sefere çıkmayacağını belirtti.

Hükümetin demir yolu çalışanlarının statüleri hakkındaki reform planı ve bu planın kararname ile yürürlüğe konulacağının açıklanmasına tepki gösteren demir yolu çalışanları ise daha önce 3 Nisan'da başlayacak ve 36 gün sürecek grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu arada Paris ve banliyölerinin ulaşımını sağlayan ve 60 bine yakın çalışanı olan şehir içi toplu taşıma kurumu RATP de grev ve gösteriler nedeniyle çok sayıda seferin iptal edildiğini açıkladı.

Kamu çalışanları ve emekliler meydanlara inecek

Hükümetin tasarruf tedbirleri ve yeniden yapılanma planı çerçevesinde aldığı kararlara tepki olarak ülkenin çok sayıda kentinde memurlar gösterisi düzenleyecek. Ülkedeki 9 sendikadan 7'sinin ortak çağrısıyla grev ve protesto yapacak memurlar, hükümetin 120 bin kamu çalışanının işten çıkarılması gibi çok sayıda değişiklik öngören eylem planını rafa kaldırmasını talep edecek.

Grev ve gösteriler nedeniyle ülkedeki okullar, hastaneler, huzurevleri, mahkemeler ile belediyelere ve bölge yönetimlerine bağlı resmi dairelerde hizmetlerin aksayacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa
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