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Fransa'da grevlere memurlar da katıldı

Fransa'da geçen ay başlayan grev furyasına katılan kamu çalışanları, 22 Mayıs'ta iş bırakma kararı aldı.

Fransa'da grevlere memurlar da katıldı

Fransa'da geçen ay başlayan grev furyasına katılan kamu çalışanları, 22 Mayıs'ta iş bırakma kararı aldı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:28
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Fransa'da grevlere memurlar da katıldı

PARİS

Fransa'da geçen ay başlayan grev furyasına katılan kamu çalışanları, 22 Mayıs'ta iş bırakma kararı aldı.

7 sendikayı bünyesinde bulunduran Fransa Genel Kamu Sendikaları Konfederasyonunun (CFE-CGC) temsilcisi Nathalie Makarski, hükümetin reform tasarısını protesto ve memurların alım gücünü savunmak için 22 Mayıs'ta grev ve gösteri kararı aldıklarını bildirdi.

Hükümet, 2022 Kamu Planı adı verilen reform faaliyetleri çerçevesinde 120 bin memur kadrosunda kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Ülkede yaklaşık 5,5 milyon olan memur sayısındaki bu kesintiyle hükümet, 2020'den itibaren yılda 4,5 milyar avro tasarruf yapmayı planlıyor.

Kamu çalışanları, aynı gerekçelerle 22 Mart'ta ülke çapında greve giderek gösteri düzenlemiş, gösterilere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Fransa'da demiryolu sektörü çalışanlarının kademeli grevi ise devam ediyor. Haziran ayı sonuna kadar haftanın bazı günlerinde ülke çapında greve gitme kararı alan Ulusal Demiryolu İşletmesi SNCF çalışanları, hükümetin reform planına karşı çıkıyor. Tren seferlerinde büyük aksaklıklara neden olan grevlerin günlük maliyetinin 15 ila 25 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede havacılık sektöründeki grev ise Air France çalışanları tarafından sürdürülüyor. Uçuşların yüzde 30'unun iptaliyle sonuçlanan grevler nedeniyle şirketin zararının 170 milyon avroyu bulduğu açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaGrevMemurlar
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