Fransa'da Flamanville nükleer santralinde patlama

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.
AA
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.
AA