Fransa'da Flamanville nükleer santralinde patlama

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.