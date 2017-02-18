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Fransa'da Fillon, "dava açılsa" bile yarıştan çekilmeyecek

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'den aday olan Fillon, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağladığına yönelik hakkında dava açılsa bile adaylıktan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Fransa'da Fillon, "dava açılsa" bile yarıştan çekilmeyecek

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'den aday olan Fillon, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağladığına yönelik hakkında dava açılsa bile adaylıktan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:45
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Fransa'da Fillon, "dava açılsa" bile yarıştan çekilmeyecek

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'den aday olan François Fillon, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağladığına yönelik hakkında dava açılsa bile adaylıktan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunan Fillon, seçimler yaklaştıkça sağı adaysız bırakmanın kötü bir adım olacağını savundu.

Hakkındaki iddiaların bir karalama kampanyası olduğunu öne süren Fillon, daha önce iddialara ilişkin dava açılması halinde adaylıktan çekileceğini açıklamasına rağmen adaylıktan çekilmeme kararı aldığını bildirdi. 

Fillon, diğer adayların seçimi kazanmasının önündeki en önemli engelin kendisi olduğu savundu.

Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı geçtiğimiz günlerde, cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşi ve çocuklarıyla ilgili iddialara ilişkin soruşturmada, Fillon'un talebine rağmen takipsizlik kararı alınmayacağına karar vermişti.

Savcılık, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaFrançois FillonLe Figaro Gazetesi
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