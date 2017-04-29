Fransa'da Başbakan Cazeneuve'un evine hırsız girdi

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve dışardayken evine hırsız girdiği bildirildi.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Cazeneuve'un bir yakını hırsızın başbakanın evi olduğunu bilmeden eve girdiğinin anlaşıldığını söyledi.

Cazeneuve'un yakını, başbakanın işiyle ilgili herhangi bir resmi belgenin evde bulunmadığını belirtti.

Başbakan Cazeneuve'un Fransız polisinin olağanüstü hal çerçevesinde çok fazla görevi bulunduğu için evinin önünde sürekli görev yapan bir polis ekibi istemediği kaydedildi.

Daha önce içişleri bakanlığı da yapmış olan Cazeneuve, selefi Manuel Valls'in Sosyalist Partinin önseçimlerinde cumhurbaşkanı aday adayı olması nedeniyle başbakanlığa getirilmişti.

Son verilere göre Paris'te günde 40 hırsızlık olayı meydana geliyor.