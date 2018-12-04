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Fransa'da akaryakıt zamları 6 aylığına askıya alındı

Başbakan Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 6 aylığına askıya alındığını açıkladı.

Fransa'da akaryakıt zamları 6 aylığına askıya alındı

Başbakan Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 6 aylığına askıya alındığını açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 15:09
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Fransa'da akaryakıt zamları 6 aylığına askıya alındı

PARİS

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 6 aylığına askıya alındığını bildirdi.

Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransızların yaşadığı zorlukları ve onların öfkesini anladığını ifade etti.

Protestolarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu, bu nedenle şiddetin sona ermesi gerektiğini söyleyen Philippe, akaryakıt zamlarının yanı sıra elektrik ve gaz zamlarının da 6 aylığına askıya alındığını belirtti.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyordu.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Edouard PhilippeFransaAkaryakıt Zamları
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