Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gittiği bildirildi.
Irak Başbakanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, başkent Bağdat'taki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi ile bir araya gelecek.
Görüşmelerde terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin ele alınacağı belirtildi.
Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile de görüşmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın daha sonra Erbil'e geçeceği kaydedildi.
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