Fransa AİHS'nin askıya alındığını Avrupa Konseyi’ne bildirdi

STRAZBURG

Fransa’da geçtiğimiz hafta üçüncü kez uzatılan olağanüstü hal uygulaması (OHAL) sonrası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) askıya alındığı Avrupa Konseyi’ne bildirildi.

AİHS’nin Fransa tarafından geçici olarak askıya alındığına dair mektup, Fransa’nın Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilcisi Jocelyne Caballero tarafından Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’a iletildi.

Mektupta, 13 Kasım 2015’te Paris’te meydana gelen saldırılar sonrası 14 Kasım 2015'te üç aylık bir süreyle OHAL ilan edildiği, görülen lüzum üzerine OHAL'in 26 Şubat 2016 ve 26 Mayıs 2016 tarihlerinde üçer ay uzatıldığı aktarıldı.

13 Haziran’da Paris yakınlarında 2 polis memurunun öldürülmesi ve 14 Temmuz’da Nice kentinde 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kamu düzeni ve tüm yurtta vatandaşların hayatlarının tehlike altında oluşu gerekçesiyle, OHAL’in üçüncü kez ve 6 ay süreyle uzatıldığı bildirildi.

Fransa tarafından Avrupa Konseyi’ne iletilen mektupta, AİHS’nin 15. maddesi gereği, OHAL süresince bazı sorumluluk ve yükümlülüklerin geçici süreyle askıya alındığı belirtilirken, belirlenen adreslere baskınlar da dahil tüm yurtta güvenliği sağlamak amacıyla her türlü önlemin alınacağı ifade edildi.

Şimdiye kadar 8 ülke AİHS’ni askıya aldı

Fransız OHAL kanununda yapılan değişiklikle, bundan böyle baskınlar sırasında kişisel bilgisayar veya telefonlardaki tüm bilgilerin kopyalanması ve işletilmesinin de mümkün olacağı kaydedilen mektupta, Fransız hükümetinin alınan önlemlerle ilgili yerel yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarını da bilgilendireceği belirtiliyor.

AİHS’nin 15. maddesi, taraf devletlerin hükümetlerine, istisnai koşullarda, sözleşme kapsamındaki belirli hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüklerini geçici, kısıtlı ve denetimli bir şekilde askıya alma imkanı sunuyor.

Şimdiye kadar 8 ülke AİHS’ni askıya aldı. Geçen yıl, Paris saldırılarından sonra Fransa, ülkenin doğusundaki gelişmeler sonrasında da Ukrayna, sözleşmeyi askıya aldıklarını açıklamıştı.

AİHS’nin askıya alınması, sözleşmeye taraf ülkelerden birinin bazı durumlarda “Sözleşmedeki yükümlülüklerden bazılarını yerine getiremediği” ve bu nedenle askıya aldığı anlamına geliyor. AİHS geçici olarak ve belirli bir süre askıya alınabiliyor. Sözleşmenin tüm maddeleri askıya alınamıyor.