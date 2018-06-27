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Fransa 2017'de 85 bin sığınmacıyı reddetti

Sığınmacı ve insani yardım faaliyeti yürüten Cimade Derneğinin raporuna göre Fransa'da 2016'da 63 bin 845 olan ülkeye kabul edilmeyen sığınmacı sayısı, 2017'de yüzde 34 artarak 85 bin 408 kişiye çıktı.

Fransa 2017'de 85 bin sığınmacıyı reddetti

Sığınmacı ve insani yardım faaliyeti yürüten Cimade Derneğinin raporuna göre Fransa'da 2016'da 63 bin 845 olan ülkeye kabul edilmeyen sığınmacı sayısı, 2017'de yüzde 34 artarak 85 bin 408 kişiye çıktı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:16
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Fransa 2017'de 85 bin sığınmacıyı reddetti

Fransa'da ülkeye kabul edilmeyen sığınmacı sayısı, bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 34 artarak 85 bin 408 kişiye yükseldi. 

Sığınmacı ve insani yardım üzerine faaliyet yürüten Cimade Derneği, Fransa'nın kabul etmediği sığınmacı sayısına ilişkin resmi verilere dayandırdığı raporunu açıkladı.

Raporda, 2017'de 85 bin 408 sığınmacının Fransa'ya kabul edilmediği, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında arttığı vurgulandı. 2016'da 63 bin 845 sığınmacı Fransa'ya alınmazken, 2015'te bu sayı 15 bin 849 kişi olmuştu. 

Raporda, Fransa'nın geçen yıl en fazla İtalya sınırından gelen 44 bin 433 sığınmacıyı kabul etmediği ifade edildi.

Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te yaşanan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerinin ardından başlatılan sıkı sınır güvenliği uygulamalarının terör şüphelilerine değil sığınmacılara yönelik kontrolleri arttırdığına dikkatin çekildiği raporda, en çok Sudan, Gine ve Faslı sığınmacıların reddedildiği belirtildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve pek çok sivil toplum örgütü, hükümeti sığınmacılara yönelik tavrından dolayı eleştiriyor.

Ülkedeki sığınmacıların kötü muameleye uğraması, ilkel kamplardan tahliye edilenlerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi de tepkilere neden oluyor.

Ülkede 2015'teki terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kabul Edilmeyen SığınmacıFransa
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