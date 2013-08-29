Fort Hood davasında idam kararı

FORT HOOD



Askeri mahkemede görülen davada, jüri, 4 saatlik görüşmeden sonra 13 kişiyi öldürmekle yargılanan Hasan'ın idam edilmesine karar verdi.



ABD ordusunda 15 yıl psikiyatr olarak görev yapan Hasan'ın, Afganistan'da görevlendirilmesine 1 ay kala, 5 Kasım 2009'da Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.



Ailesi Filistinli olan ABD doğumlu Hasan (42), suçunu kabul etmiş, saldırıyı "Müslüman kardeşlerine destek için" düzenlediğini söylemişti. Hasan, dava sürecinde kendini savunmak için fazla gayret göstermemişti.



Binbaşı Nidal Hasan, 52 yıldan beri idam edilen ilk asker olacak.





AA