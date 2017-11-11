Flynn'in avukatından iddialara sert yanıt

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatı Robert Kelner, yazılı bir açıklamayla müvekkili hakkında Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberdeki iddiaları yalanladı.

Kelner, "adam kaçırmadan rüşvete kadar" birçok konuda suçlanan Flynn hakkındaki iddiaların "yalan ve çok çirkin" olduğunu vurguladı.

Rusya soruşturması kapsamında ABD'de yürütülen sürece saygı duyduklarını kaydeden avukat, bununla birlikte müvekkili hakkında "medyada yer alan her iddia veya dedikoduya cevap vermekten kaçındıklarını" dile getirdi.

"Çok çirkin ve ön yargılı"

Açıklamada, "Ancak bugünkü haberler, General Flynn hakkında adam kaçırmadan rüşvete kadar iddiaları gündeme getirdi; bunlar öyle çirkin ve önyargılı ki (her iddiaya cevap vermeme anlamındaki) kendi kuralımıza bu seferlik bir istisna getiriyoruz: Bunlar yalandır." ifadelerine yer verildi.

Cuma günü konuyla ilgili bir haberinde WSJ, aralık ayında Flynn ve oğlu ile bazı Türk yetkililer arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu iddia etmişti.

Gazete, "soruşturmaya yakın bazı isimleri" habere kaynak olarak göstermiş, ancak Flynn ile Türk yetkililer ve iş adamları arasında yapıldığı iddia edilen görüşme içeriğinin kaynağına dair somut bir adres göstermemişti.

Görüşmeyi Woolsey bildirmişti

Öte yandan yine WSJ gazetesi, daha önceki bir haberinde, aralık ayındaki görüşmeden önce 19 Eylül'de bir görüşme daha yapıldığını ve bu toplantıya eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü James Woolsey'nin de katıldığını bildirmişti.

Konuyla ilgili gazeteye açıklama yapan ve aynı zamanda Flynn'in eski iş ortağı olan Woolsey, "görüşmede Gülen'in kaçırılması dahil birçok konunun konuşulduğunu" iddia etmişti.

10 milyon dolarlık teklif

Ancak Reuters haber ajansında 26 Ekim'de yer alan bir haberde, Woolsey'nin "Gülen'i itibarsızlaştırma çabaları karşılığında 20 Eylül 2016'da iki Türk iş adamına 10 milyon dolarlık teklif yaptığı, ancak söz konusu iş adamlarının bunu kabul etmediği" iddia edilmişti.

Woolsey'nin, Flynn ile Türk yetkililer ve iş adamları arasında yapıldığı bildirilen görüşmeden bir gün sonra aynı iş adamlarıyla Gülen konusunu görüştüğü ve 10 milyon dolarlık kontrat talep ettiği iddiası dikkati çekmişti. Eski CIA Direktörü, 10 milyon dolarlık teklif iddiasına cevap vermemişti.

Woolsey'den iki ayrı açıklama

Woolsey, 14 Şubat'ta Flynn'in görevine son verilmesinden yaklaşık 1 ay sonra WSJ gazetesine verdiği mülakatta "Türk yetkililer ve iş adamlarıyla Gülen konusunu konuşulduğunu, ancak kimin ne söylediğini tam hatırlamadığını" söylemişti.

Ancak Woolsey, WSJ mülakatından kısa bir süre sonra Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada ise, önceki açıklamasından farklı olarak "Gülen konusunda Türkiye'ye yardımcı olacağını söyleyen kişinin Flynn olduğunu" savunmuştu.

ABD'de mayıs ayından bu yana Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarını Özel Yetkili Savcı Mueller yürütüyor. ABD kamuoyunda Flynn, Mueller'in Rusya soruşturmasındaki en önemli hedef isimlerden biri olarak görülürken ABD Başkanı Donald Trump ise "Rusya soruşturmasında Flynn'in kendisine karşı kullanıldığını" savunmuştu.