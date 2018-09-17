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Florence Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Kasırga nedeniyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da 6 kişi hayatını kaybetti

Florence Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Kasırga nedeniyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da 6 kişi hayatını kaybetti

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:15
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Florence Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

NEW YORK

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 

Yetkililer, tropik depresyon halini alan kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin öldüğünü duyurdu. 

Hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü belirtildi. 

"En tehlikeli noktasına ulaştı"

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da yaptığı basın açıklamasında, "Kasırga şu ana kadar en tehlikeli noktasına ulaştı." dedi. 

Ayrıca yetkililer Kuzey ve Güney Carolina'da ani su baskınlarına karşı tetikte olunması gerektiği uyarısında bulundu. 

Kuzey Carolina'daki Cape Fear Nehri'nin de sularının gittikçe yükseldiği ve bir iki gün içinde taşabileceği duyuruldu. Su baskını tehlikesine karşı nehir çevresindeki 2 bin 800 ev için tahliye uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz 

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" seviyesine düşürüldüğünü duyurdu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. 

Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Florence KasırgasıABDKuzey CarolinaGüney Carolina
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