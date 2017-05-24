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Flamingolar tek ayak üstünde enerjiden tasarruf ediyor

ABD'nin Georgia Tech Üniversitesinden Profesör Young-Hui Chang ve Atlanta Emory Üniversitesinden Lena H. Ting yaptıkları araştırmada, flamingoların tek ayak üzerinde duruşunun sırrını çözdü.

Flamingolar tek ayak üstünde enerjiden tasarruf ediyor

ABD'nin Georgia Tech Üniversitesinden Profesör Young-Hui Chang ve Atlanta Emory Üniversitesinden Lena H. Ting yaptıkları araştırmada, flamingoların tek ayak üzerinde duruşunun sırrını çözdü.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:50
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Flamingolar tek ayak üstünde enerjiden tasarruf ediyor

ANKARA

Bilim adamları flamingoların tek ayak üzerinde duruşunun sırrını çözdü.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Georgia Tech Üniversitesinden Profesör Young-Hui Chang ve Atlanta Emory Üniversitesinden Lena H. Ting yaptıkları araştırmada flamingoların, özel beden mekanikleri sayesinde tek ayak üzerinde enerji tasarrufu sağladığını tespit etti.

Araştırma için flamingo kadavraları üzerinde incelemeler yapan bilim adamları, flamingoların ters diz eklemlerinin, dikey pozisyonda vücut ağırlığını taşıyan pasif bir destek sağladığını belirtti.

İki ayak üzerinde bir denge noktası bulamayan pasif desteğin, tek ayak üzerindeyken işe yaradığı ve hayvanların bu pozisyonda hiç enerji harcamadan durabildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FlamingoEnerji
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