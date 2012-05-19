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FKÖ uyardı: İsrail genişlemeyi sürdürecek

Filistin Kurtuluş Örgütü, Netanyahu hükümetinin yerleşim faaliyetlerini hızlandırdığı iddiasında bulundu.

FKÖ uyardı: İsrail genişlemeyi sürdürecek

Filistin Kurtuluş Örgütü, Netanyahu hükümetinin yerleşim faaliyetlerini hızlandırdığı iddiasında bulundu.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 14:50
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FKÖ uyardı: İsrail genişlemeyi sürdürecek

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı "Filistin Topraklarını Koruma ve Yerleşimle Mücadele Ofisi" tarafından yayımlanan bildiride, Netanyahu hükümetinin yerleşim faaliyetlerini hızlandırdığı iddiasına yer verildi.

Bildiride, "Kadima partisinin hükümette yer almasıyla birlikte Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini hızlandırdı. Şimdi de Batı Şeria'daki "Ariel yerleşim bölgesi"ni genişletmeyi hedefliyor. Bu bölgede 2100 konuttan oluşan yeni yerleşim birimleri inşa etme planları var" denildi.
Batı Şeria'daki yerleşimcilerin, yerleşim merkezlerini korumak için hükümetin himayesinde silahlı gruplar oluşturduğu belirtilen bildiride, "İsrail Parlamentosu'na bağlı mali işler komitesi, 11,5 milyon dolarlık bütçenin Yahudi yerleşim merkezlerine ayrılmasına onay verdi" ifadesi yer aldı.
İsrail bakanlıklar komitesi 24 Nisan'da, 1990'da inşa edilen Reçelim, Bruçin ve Sansana yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına karar vermiş, bu karar batı ülkeleri dahil birçok ülkenin tepkisine neden olmuştu. Batı Şeria'da halihazırda meşru 120 yerleşim bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 340 binden fazla Yahudi yaşıyor.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 06:51
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FKÖ Uyardı: İsrail Genişlemeyi Sürdürecek
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