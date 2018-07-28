Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor

FKÖ'den 'İsrail saldırganlığının önüne geçin' çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Ureykat, uluslararası topluma ve İslam dünyasına, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

FKÖ'den 'İsrail saldırganlığının önüne geçin' çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Ureykat, uluslararası topluma ve İslam dünyasına, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:36
0 Okunma
FKÖ'den 'İsrail saldırganlığının önüne geçin' çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin halkına yönelik "sistematik ihlalleri" ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnemesi nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, İslam dünyasına ve Arap ülkelerine çağrı yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının önüne geçilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için gereken tüm adımların bir an önce atılmasını istendi.

Açıklamada, İsrail Özel Kuvvetlerinin, cuma namazı sonrası kuşattığı Harem-i Şerif’in içinde bulunan Kıble Mescidi'ne baskın düzenlemesi de kınanarak, İsrail'in bölgedeki çatışmayı kasıtlı olarak "dini çatışmaya" dönüştürmeye çalıştığı uyarısı yapıldı.

İsrail'in, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi için harcadığı çabaların başarısızlıkla sonuçlanacağı belirtilen açıklamada, "Bu sistematik saldırganlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla uygulanmaya konulan Yüzyılın Anlaşması'nın kabul edilmesi için ABD ve İsrail planının bir parçası." ifadesine yer verildi.

İsrail polisi, dün cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmasının ardından Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi'ni kuşatmıştı.

İsrail güçleri, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne de ses bombası atarak, girişleri kapatmıştı.

Aksa'ya yönelik baskında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu. İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistin Kurtuluş ÖrgütüFKÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü
İsveç'ten Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür
İsveç'ten Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramaphosa ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramaphosa ile görüştü
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı
Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ