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FKÖ'den İngiltere'ye Filistin halkından resmi özür çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İngiltere'ye Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı Filistin halkından resmi özür dilemesi çağrısında bulundu.

FKÖ'den İngiltere'ye Filistin halkından resmi özür çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İngiltere'ye Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı Filistin halkından resmi özür dilemesi çağrısında bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 16:36
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FKÖ'den İngiltere'ye Filistin halkından resmi özür çağrısı

RAMALLAH 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı İngiltere'ye Filistin halkından resmi olarak özür dilemesi çağrısında bulunarak, "Filistin halkının çektiği ve Balfour Deklarasyonu'nun neden olduğu acıları sonlandırmak gerekir. İngiltere, Filistin'den resmi özür dileyerek tarihi hatasını düzeltmeli." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanıması, İsrail'i de "işgal ve devam eden ihlallerinden dolayı" hesaba çekmesi gerektiğini dile getiren Ureykat, "İngiltere'nin, İsrail işgaline son vermek için Filistin'in siyasi, diplomatik ve yasal adımlarını da desteklemesi" gerektiğini kaydetti.

Balfour Deklarasyonu 

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu. 

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FKÖİngiltereFilistin
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