ANKARA/GAZİANTEP

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 118'inci günündeki çatışmalarda DEAŞ üyesi 11 terörist etkisiz hale getirildi, muhalif unsurlardan 4 kişi yaralandı. DEAŞ terör örgütünün El Bab'daki bombalı araç saldırısında Özgür Suriye Ordusu unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir personeli şehit oldu.

Şehit uzman çavuş Olcay'ın naaşı Gaziantep'te

Şehit olan uzman çavuş Fatih Olcay'ın naaşı, otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Olcay, sabah saatlerinde tedavi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada şehit olan Olcay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

DEAŞ'a ait 208 hedef imha edildi

Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü DEAŞ'a ait 156 hedef imha edildi, El Bab'a Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi. Jetler, aralarında barınma yeri ve silah depolarının da bulunduğu 52 hedefi imha etti.

Yaralanan 7 asker Türkiye'ye getirildi

Öte yandan, harekat sırasında Halep'in El-Bab bölgesinde yaralanan 7 asker, helikopterlerle Türkiye'ye getirildi.

Yaralılar, daha sonra Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA