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Fırat Kalkanı'nda 104 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde DEAŞ'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu. Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı'nda 104 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde DEAŞ'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu. Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:13
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Fırat Kalkanı'nda 104 DEAŞ hedefi vuruldu

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde DEAŞ'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu. Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 184'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın DEAŞ terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi, iki mahallede daha kontrol sağlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 90 hedefe atış yapılarak örgütün barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait 14 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatları sonucu, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 12 bina, bir tünel ve bir bombalı araç imha edildi.

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bir bombalı araç da imha edildi.

Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat KalkanıDeaşHedef
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