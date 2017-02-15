Fırat Kalkanı Harekatı'nda 176'ncı gün: 17 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 17 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 17 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 17 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
AA