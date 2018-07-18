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Fırat Kalkanı bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Kilis ve Azez emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonda, Münbiç'ten gelen bir araçta sarımsak ve sarımsak suyuyla kamufle edilmiş 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Kilis ve Azez emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonda, Münbiç'ten gelen bir araçta sarımsak ve sarımsak suyuyla kamufle edilmiş 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:56
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Fırat Kalkanı bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonda, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak, Türkiye aleyhine propaganda yapmak ve terör örgütü PKK'ya mali destek sağlamak istedikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı, 2 milyon uyuşturucu hap, uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 3 el bombası ele geçirildi.

Azez Emniyet Koordinatör Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Kilis ve Azez emniyet müdürlükleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, sahadan elde edilen istihbarı bilgiler doğrultusunda Azez'de çalışma başlatıldı.

Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine propaganda yapmak ve terör örgütü PKK'ya mali destek sağlamak amacıyla Münbiç istikametinden gelip, Azez'den Türkiye’ye geçirilmesi planlanan uyuşturucu maddeyi taşıdığı tespit edilen bir araç, yapılan fiziki takip sonucu Azez'deki kontrol noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, sarımsak ve sarımsak suyuyla kamufle edilerek zulalanmış 2 milyon uyuşturucu hap, uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 el bombası, 2 cep telefonu ile örgütsel kimlik ve doküman ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıAzez Emniyet Koordinatör Müdürlüğü
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