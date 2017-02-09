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Fırat Kalkanı 170'inci gününde: 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, DEAŞ'a ait toplam 253 hedef vuruldu. Düzenlenen harekat sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı 170'inci gününde: 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, DEAŞ'a ait toplam 253 hedef vuruldu. Düzenlenen harekat sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

09 Şubat 2017 Perşembe 14:09
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Fırat Kalkanı 170'inci gününde: 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait toplam 253 hedef, havadan ve karadan vuruldu. Koalisyon güçlerine bağlı uçaklarca düzenlenen hava harekatlarında da 6 hedef imha edildi. Atışlar ve harekatlar sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 170'inci gününde Bzagah ve Kabbasin bölgeleri özel görev kuvvet gruplarınca kontrol altına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlarca terör örgütü DEAŞ'a ait 187 hedef vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca terör örgütüne ait 66 hedefe harekat düzenlendi. Harekat ve atışlar sonucu aralarında barınma amaçlı kullanılan binalar, karargah binaları, savunma mevzilerinin bulunduğu çok sayıda hedef imha edildi.

44 terörist etkisiz hale getirildi

Koalisyon güçlerine bağlı savaş uçakları ise El Bab bölgesindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik üç hava harekatı düzenlendi. Harekatlar sonucu aralarında tünel girişi ve bomba yüklü araç olmak üzere 6 hedef imha edildi.

Atışlar ve harekatlar sonunda DEAŞ üyesi 44 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriSuriyeFırat Kalkanı HarekatıDeaşTSK
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