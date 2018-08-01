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Finlandiya'da sığınmacının sınır dışı edilmesine uçakta protesto

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.

Finlandiya'da sığınmacının sınır dışı edilmesine uçakta protesto

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:59
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Finlandiya'da sığınmacının sınır dışı edilmesine uçakta protesto

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, dün Vantaa Havalimanından Helsinki-Berlin seferini yapan ve sınır dışı edilecek bir sığınmacıyı taşıyan Finnair Havayollarına ait uçak, aktivist ve Yeşiller Partisi Görevlisi Pennanen'in protestosu nedeniyle gecikmeli kalktı.

Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Pennanen, ''sığınmacının zorla götürüldüğünü'' belirterek sınır dışı kararının durdurulması çağrısında bulundu.

Pennanen, eylemini önceden planlamadığını ve sınır dışı kararını şans eseri öğrendiğini ve sığınmacının hangi ülkeye götürüldüğünü bilmediğini kaydetti.

Finnair Havayolu İletişim Sözcüsü Mari Kanerva, olayı doğrularken, aktivistin polis eşliğinde uçaktan indirildiğini ve uçağın 10 dakikalık bir rötardan sonra sığınmacı ile birlikte yoluna devam ettiğini ifade etti.

Yolculardan destek göremedi

YLE'nin haberinde, Finli aktivist Pennanen'in geçen hafta Göteborg- İstanbul uçağından Afgan sığınmacının indirilmesini sağlayan İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine benzer bir protesto gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçaktaki Finli yolcuların Pennanen'e destek olmaması nedeniyle eylemin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı.

Öte yandan geçen haftaki olayda, İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine uçakta bulunan Türk yolcular destek vermiş, bu destek sonrası Ersson, gözyaşları içinde Türk yolculara teşekkür etmişti.

AA

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