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'Filo, İsrail'in çirkin yüzünü ortaya çıkardı'

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Heniyye, "3. Özgürlük Filosu, işgalci İsrail'in çirkin olan gerçek yüzünü ortaya çıkarmada başarılı olmuş ve uluslararası toplumun dikkatini Gazze Şeridi'ne çekmiştir" dedi.

'Filo, İsrail'in çirkin yüzünü ortaya çıkardı'

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Heniyye, "3. Özgürlük Filosu, işgalci İsrail'in çirkin olan gerçek yüzünü ortaya çıkarmada başarılı olmuş ve uluslararası toplumun dikkatini Gazze Şeridi'ne çekmiştir" dedi.

01 Temmuz 2015 Çarşamba 08:08
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'Filo, İsrail'in çirkin yüzünü ortaya çıkardı'
GAZZE

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, "3. Özgürlük Filosu'nun, işgalci İsrail'in çirkin olan gerçek yüzünü ortaya çıkarma konusunda başarılı olmuş ve uluslararası toplum ile dünya halklarının dikkatlerini, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne çekmiştir" dedi.

Heniye, yaptığı yazılı açıklamada, eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Marzuki'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Marzuki'nin 3. Özgürlük Filosu'na katılması, İsrail ablukasının kırılmasında önemli bir unsur teşkil ediyordu ve uluslararası toplumun Gazze üzerindeki dikkatini artırdı. 3. Özgürlük Filosu, işgalci İsrail'in çirkin olan gerçek yüzünü ortaya çıkarma konusunda başarılı olmuş ve uluslararası toplum ile dünya halklarının dikkatlerini, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne çekmiştir."

Marzuki'nin Gazze Şeridi'ne ulaşmak için çalışmalarına devam edeceğini söylediğini kaydeden Heniye, Marzuki'nin, "İsrail işgali çıkarlarını savunuyor. Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olanlar ise prensipleri savunuyor ve sonuç olarak kazanan prensipler olacak" ifadelerini kullandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu'ndan "Marianne" adlı tekneye uluslararası sularda müdahale etmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Marzuki ve İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerden Basil Gattas'ın da bulunduğu tekne, İsrail askerleri tarafından dün Aşdot limanındaki donanma üssüne çekilmişti.

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 09:03
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Filoİsrailin çirkin Yüzünü Ortaya çıkardı
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