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'Filo İsrail işgalini dünyaya duyurmada başarılı oldu'

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun, İsrail işgali ile ablukasını dünya kamuoyuna duyurma mesajında başarılı olduğunu söyledi

'Filo İsrail işgalini dünyaya duyurmada başarılı oldu'

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun, İsrail işgali ile ablukasını dünya kamuoyuna duyurma mesajında başarılı olduğunu söyledi

29 Haziran 2015 Pazartesi 12:41
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'Filo İsrail işgalini dünyaya duyurmada başarılı oldu'

GAZZE - Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail donanmasının, Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu'na müdahalesinin, uluslararası kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve uluslararası topluma, İsrail'in ihlallerine karşı "Suskunluklarını bozma" çağrısı yapan Ebu Zuhri, şunları kaydetti:

"Gazze ablukasını delmek için yola çıkan teknenin engellenmesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı abluka konusundaki ısrarını ve kayıtsızlığını ortaya koyuyor. 3. Özgürlük Filosu, müdahaleye rağmen, İsrail işgalini ve abluka suçunu dünya kamuoyuna duyurma mesajında başarılı oldu."

İsrail ordusundan, Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu'ndan bir tekneye uluslararası sularda müdahale edildiği bildirilmişti.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 11:21
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFilo
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