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'Filistinlilerin devlet olma şansı derinlere gömüldü'

İsrail Ekonomi Bakanı Bennett, "Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu ile birlikte Filistinlilerin devlet olma şansı da derinlere gömüldü" dedi

'Filistinlilerin devlet olma şansı derinlere gömüldü'

İsrail Ekonomi Bakanı Bennett, "Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu ile birlikte Filistinlilerin devlet olma şansı da derinlere gömüldü" dedi

30 Haziran 2015 Salı 10:04
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'Filistinlilerin devlet olma şansı derinlere gömüldü'

KUDÜS - İsrail Ekonomi Bakanı Naftali Bennet, 3. Özgürlük Filosu'na ülkesinin müdahalesi hakkında yaptığı yorumda bu olay sonrasında "Filistin'in devlet olma şansını yitirdiği"ni ileri sürdü. Bennet "Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu ile birlikte Filistinlilerin devlet olma şansı da derinlere gömüldü" dedi. 

İsrail donanmasının filoya uluslararası sularda müdahale etmesini savunan Bennett, Filistinlilerin "Terörün müttefiki" olduğunu iddia etti.

Bennett, "İsrail kendisini korumaya devam edecek ve bunda başarılı olacak. Filodan filoya Filistinliler bize barışın değil terörün ortağı olduklarını hatırlatıyorlar. Denizden, havadan veya karadan farketmez" ifadelerini kullandı. 

Aşırı sağcı Yahudi Evi (Bayit Yehudi) Partisi Genel Başkanı da olan Bennett, “Ben şimdiye kadar birçok Arap öldürdüm hayatımda. Bunda hiçbir problem yok” sözleriyle gündeme gelmişti.

Yahudi Evi Partisi, özerk ya da bağımsız bir Filistin Devleti'ne kesinlikle karşı çıkıyor.

İsrail ordusu, Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu'ndan bir tekneye bugün uluslararası sularda müdahale etmişti.

Tel Aviv yönetiminin el koyduğu tekne, dün İsrail'in Aşdot limanındaki donanma üssüne çekilmişti.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 12:01
Anahtar Kelimeler:
Filistinönce Vatan
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