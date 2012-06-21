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Filistinlilerin %44'ü mülteci

UNRWA: Filistinde yaşayan Filistinliler mülteci durumunda

Filistinlilerin %44'ü mülteci

UNRWA: Filistinde yaşayan Filistinliler mülteci durumunda

21 Haziran 2012 Perşembe 08:37
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Filistinlilerin %44'ü mülteci

Filistinli mülteciler için kurulan BM Yardım ve Kurtarma Ajansı (UNRWA), Filistin'de mülteci olarak yaşayan toplam Filistinlilerin sayısının, Filistin nüfusunun yüzde 44'ünü oluşturduğunu bildirdi.
Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Filistinli mültecilerin durumunun röntgenini çeken Ajans verilerine göre Filistinli mültecilerin yüzde 40'ı Ürdün'de, yüzde 23,8'i Gazze Şeridi'nde, yüzde 17,1 Batı Şeria'da, yüzde 10 Suriye'de, yüzde 9,1'i ise Lübnan'da bulunmakta.
Ajans'tan yapılan yapılan açıklamada Filistin toprakları içinde mülteci durumunda bulunan Filistinlilerin yüzde 67'si Gazze Şeridinde, yüzde 30'nunsa Batı Şeria'da yaşadığı açıklandı.
İstatistiksel verilere göre mülteci kamplarında yaşayanların yüzde 35,4'ü, kırda ve kentlerde yaşayan Filistinlilere göre daha fakir durumda.
Filistinli mülteciler arasında işsizlik rakamları ise oldukça düşündürücü. 15 yaş üstü mülteci mülteci Filistinliler arasında işsizlik oranı yüzde 26,8'ken aynı oran mülteci olmayan Filistinliler arasında ise yüzde 18.
Okur yazar olmayan mülteci Filistinlilerin, mülteci nüfus içindeki oranı ise yüzde 4,48.
Filistin sınırları içinde doğurganlık 2008-2009 yılları arası baz alınarak hazırlanan verilere göre kadın başına 4,3 çocuk olarak açıklanırken, bu rakam Ürdün'deki mülteci Filistinli kadınlarda 3,3, Suriye'de yaşayan mülteciler kadınlar arasında 2,5, Lübnan'da ise 3,2.
Filistinli mülteciler arasında ortalama aile üyesi sayısı 2011 yılında 6 kişi iken, Ürdün'de yaşayan mülteci Filistinliler'de bu sayı 2010 yılı itibarıyla 4,8 kişi, Suriye'de 4,1, Lübnan'da 3,9 olduğu belirtildi.
1948, 1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşları sonrası toplam 4,5 milyon Filistinli, mülteci durumuna düşerek evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:38
Anahtar Kelimeler:
FilistinMülteciUnrwa
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