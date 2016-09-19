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'Filistinlilere yönelik en provokatif eylem'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu'nun Kudüs ve El-Halil kentleri için açıkladığı güvenliğe ilişkin bir dizi düzenleme ateşe benzin dökmektir ve Filistinlilere yönelik en provokatif eylemdir." açıklaması yaptı.

'Filistinlilere yönelik en provokatif eylem'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu'nun Kudüs ve El-Halil kentleri için açıkladığı güvenliğe ilişkin bir dizi düzenleme ateşe benzin dökmektir ve Filistinlilere yönelik en provokatif eylemdir." açıklaması yaptı.

19 Eylül 2016 Pazartesi 14:31
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'Filistinlilere yönelik en provokatif eylem'

 Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun Kudüs ve El-Halil kentleri için açıkladığı güvenliğe ilişkin bir dizi düzenleme ateşe benzin dökmektir ve Filistinlilere yönelik en provokatif eylemdir." denildi.

Açıklamada,İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıcı uygulamalarının kınandığı ve Netanyahu ile hükümetinin baskıcı çözümlerinin önceden olduğu gibi bir işe yaramayacağı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumlarından İsrail'e karşı suskunluklarını bozmaları ve bu ülkeyi işlediği suçlara karşı soruşturmaları istenirken, barış sürecinin kurtarılması için derhal harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan Yahudi bayramları nedeniyle El-Halil, Kudüs ve özellikle de Kudüs'teki Eski Şehir'de güvenlik güçleri sayısının artırılması ve düzeni bozma amacı taşıyan her türlü eyleme kararlılıkla karşı koyulması yönünde talimat verildiği ifade edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 19.09.2016 14:32
Anahtar Kelimeler:
FilistinDışişleri BakanlığıBinyamin NetanyahuKudüsEl-HalilİSRAİLNetanyahu
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