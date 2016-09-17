'Filistinlilere karşı işlenen ihlallerin önüne geçilmeli'

KAHİRE

Arap Birliği'nin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, İsrail güçlerinin dünden bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 3 Filistinli ile bir Ürdün vatandaşını vurarak öldürmesini "saha infazları" olarak nitelendirerek uluslararası toplumu önlem almaya çağırdı.

Ebu Ali, yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası yasalara aykırı şekilde Filistinlilere karşı işlenen bu büyük ihlaller ve saha infazlarının acilen önüne geçilmesi için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası toplum ve ilgili tüm kurumlar sorumluluklarını yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

Yaşanan son olayların İsrail hükümetinin tansiyonu yükseltme politikasından vazgeçmediğinin göstergesi olduğunu belirten Ebu Ali, açıklamasına şöyle devam etti:

"İsrail terörü, kasten öldürme ve saha infazlarının artırılmasıyla sistematik olarak tansiyonun tırmandırılması şeklinde devam ediyor. Bu da İsrail'in siyasi tıkanıklığa son vermeyi hedefleyen herhangi bir uluslararası girişim karşısında verdiği gerçek ve açık cevaptır."

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın El-Halil kenti sakinlerinden 25 yaşındaki Hatem Abdulhafiz eş-Şeludi'nin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da "aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı" öne sürülen bir Filistinli genci vurarak öldürmüş, olayda bir Filistinli de yaralanmıştı. Tel Er-Rumeyde Mahallesi'nde de bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken, Doğu Kudüs'te ise İsrail güçleri "polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla 20'li yaşlardaki bir Ürdünlüyü vurarak öldürmüştü.