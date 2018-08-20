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Filistinliler kurban alamıyor

Gazze'de Hayvansal Üretim Bölümü Müdürü Tahir Ebu Hamad, "Her sene kurban bayramı vakitlerinde 14 bin büyükbaş, 30 bin de küçükbaş hayvan alınırdı ancak bu yıl, 8 bin büyükbaş, 20 bin ise küçükbaş hayvan satın alınabildi." dedi.

Filistinliler kurban alamıyor

Gazze'de Hayvansal Üretim Bölümü Müdürü Tahir Ebu Hamad, "Her sene kurban bayramı vakitlerinde 14 bin büyükbaş, 30 bin de küçükbaş hayvan alınırdı ancak bu yıl, 8 bin büyükbaş, 20 bin ise küçükbaş hayvan satın alınabildi." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:45
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Filistinliler kurban alamıyor

GAZZEİsrail'in 10 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Filistinlilerin çoğu kurban satın alamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hayvansal Üretim Bölümü Müdürü Tahir Ebu Hamad AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki senelere kıyasla pazardaki hareketliliğin çok zayıf olduğunu söyledi.

"Bu yıl Gazze'deki hayvan pazarının geçirdiği en kötü yıl." diyen Ebu Hamad, her sene kurban bayramı vakitlerinde 14 bin büyükbaş, 30 bin de küçükbaş hayvanın alındığını ancak bu yıl, 8 bin büyükbaş, 20 bin ise küçükbaş hayvan satın alınabildiğini kaydetti.

Gazze dışından hayvan ihracatının da azaldığını ifade eden Ebu Hamad, bu sayının, geçen yıl 25 bin hayvan iken bu yıl 15-16 bine kadar düştüğünü belirtti.

Ebu Hamad, Gazze'deki ekonomik krizin alım gücünü düşürmesi sebebiyle ithalat yapanların da endişeye kapılarak geçen yılki kadar hayvan almadığını dile getirdi.

"Bu seneki kadar kötüsünü görmedim"

Hayvan Tüccarı Şadi Nasr da kurbanlık satımında bu yıl epey bir gerilemenin yaşandığını söyledi.

Aldığı 120 kurbanlık hayvanın şu ana kadar sadece 30'unu satabildiğini belirten Nasr, "Filistinliler ekonomik durumlarının kötüleşmesi sebebiyle kurbanlık alamıyor. Önceki yıl iki koyun alan bu yıl bir koyun alabiliyor, bir dana alan bu yıl koyun alıyor." diye konuştu.

Bazılarının ücretini taksitle ödeyecek şekilde kurbanlık alabildiğini anlatan Nasr, "Bu piyasada 13 yılımı geçirdim ama bu seneki kadar kötüsünü görmedim." ifadesini kullandı.

"Eşimin maaşında yapılan kesintiler nedeniyle kurban alamadık"

Gazzeli Seha Fayiz (28) de bu yıl kurban kesemeyeceklerini dile getirdi.

Eşinin Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı çalışan memurlardan olduğunu söyeyen Fayiz, "Bayramlarda kurban kesmeye alışkındık. Bir gelirimiz vardı, kurban alabiliyorduk. Ancak bu yıl eşimin maaşında yapılan kesintiler ve ödeme gecikmeleri nedeniyle kurban alamadık." dedi.

Aldıkları maaşın bir kısmıyla kira ödediklerini, kalanıyla da sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirten Fayiz, bu bayramın çok farklı ve buruk geçeceğini ifade etti.

Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını 1 yıldan uzun süredir yüzde 30 ila 50 oranında kesintili ödüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinlilerKurbanGazze
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