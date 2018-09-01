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Filistinliler insani yardımları kesen ABD'ye tepkili

Filistinli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterdi.

Filistinliler insani yardımları kesen ABD'ye tepkili

Filistinli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:08
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Filistinliler insani yardımları kesen ABD'ye tepkili

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD yönetimine karşı koyacağını ve UNRWA'nın, Filistinli mültecilerin sorunu çözülmediği sürece var olmaya devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kararın, "ABD'nin zorbalık politikasını kabul etmeyecek pek çok ülkenin güçlü tepkisine" neden olacağını savunan Maliki, Filistin yönetiminin de Ürdün'le "UNRWA'yı korumak" için koordinasyon içinde çalışacağını aktardı.

Maliki, Arap ülkelerinin mülteciler dosyası da dahil Filistin davasının yanında duracaklarını vurgulamaları gerektiğini ifade ederek, Arap dışişleri bakanlarına da UNRWA'yı korumak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

"ABD kararı, uluslararası yasalara aykırı"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımlarını kesmesinin, Filistinli mültecilere destek için oluşturulan UNRWA'yı kuran uluslararası yasalar ve BM kararına aykırı olduğunu belirtti.

ABD'nin kararını reddettiklerini vurgulayan Ureykat, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin 1949'da 302 sayılı BM Genel Kurulu kararıyla kurulan, Filistinli mülteciler meselesi tüm yönleriyle çözülene kadar tüm alanlarda hizmet vermesi öngörülen UNRWA'yı iptal etme hakkı yok."

Ureykat, ABD'nin Kudüs, mülteciler ve yerleşim birimlerine ilişkin kararlarının, uluslararası hukukun, güvenlik ve istikrarın yok edilmesi anlamına geldiğini, kararın ayrıca "bölgedeki aşırıcılık ve terör güçlerine armağan" niteliği taşıdığını vurguladı.

Hamas: ABD kararı mültecilerin dönüş hakkını hedef alıyor

Hamas da ABD'nin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararının "Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ortadan kaldırma" amacı taşıdığını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki göstererek, bunun "Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ortadan kaldırma" amacı taşıdığına dikkati çekti.

ABD'nin Filistin halkına karşı tutumunu giderek sertleştirdiğini vurgulayan Ebu Zuhri, "Karar, ümmetin ve Filistin halkının düşmanı haline gelen ABD yönetiminin Siyonist arka planını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

ABD, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurdu

UNRWA'ya sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını geçen aylarda kesen ABD, dün akşam UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Nauert, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-MalikiFilistinABDInsani Yardım
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