'Filistinliler Gazze sınırına 7 aydır korkusuzca akın ediyor'

GAZZE - İsrail askerleri tarafından gözaltına alınma ya da öldürülme riskinin yüksek olması nedeniyle bundan yaklaşık 7 ay önce araç ve yaya hareketliliğinin nadiren görüldüğü Gazze'nin sınır bölgeleri, Filistinlilerin, topraklarına geri dönme talebiyle düzenledikleri Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ardından, daha önce olmadığı kadar kalabalık.

İsrail'in, 2014'teki savaşın ardından Gazze sınırının Filistin tarafında kalan tek taraflı olarak "tampon bölge" ilan ettiği 300 metrelik bölge, şimdilerde barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilerin istikameti durumunda.

Geçmiş yıllarda da İsrail askerleri ile sınırlı çapta bazı arbedelerin yaşandığı bu bölgeye, artık Filistinliler; çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden yaklaşmaktan korkmuyor.

30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinlinin şehit olduğu sınırdaki gösterilerde gerçek mermi dahi kullanmaktan geri durmayan İsrail ise aşırı güç kullanımına gerekçe olarak Filistinlilerin, Tel Aviv yönetiminin tek taraflı olarak sınırda ilan ettiği "tampon bölgeye" girmelerini gösteriyor.

"Oğlumun doğumu dolayısıyla yaptığım kutlamaya evim tehlikeli yerde olduğundan kimse katılmadı"

İsrail Gazze sınırına yaklaşık 300 metre uzakta oturan Filistinli İyad Kadih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri başlamadan önce bölgenin çok sessiz ve sakin olduğunu, araç ve yaya geçişinin nadir görüldüğünü söyledi.

Gösterilerden önce bölge tehlikeli olduğu için hiç kimsenin akşam saatlerinden sonra evinden çıkmaya cesaret edemediğini belirten Kadih, şöyle devam etti:

"Bir keresinde oğlumun doğumu dolayısıyla bir kutlama yapmak istedim. Davet ettiğim akraba ve dostlarımız, evim çok tehlikeli bir bölgede olduğu gerekçesiyle katılamayacaklarını söylemişti. Akrabalarımızla genelde Han Yunus'ta oturan ailemi ziyaret ettiğimde görüşürdük. Evime çok nadir gelirlerdi."

"Büyük Dönüş Yürüyüşü", 30 Mart'ta başladıktan sonra ise tüm tehlikelere rağmen sınır bölgelerinin geç saatlerde bile kalabalık olduğunu belirten Kadih, oturduğu bölgenin diğer bölgelerden izole edildiğini, her sabah bu bölgede çocuklarını okul servisine bırakmak için 400 metre yürüdüğünü ve en yakın bakkala ulaşmak için bisikletiyle bir kilometre yol gittiğini söyledi.

Han Yunus kentinin doğu sınırına 450 metre uzaklıkta ikamet eden 60 yaşındaki Cebr Ebu Racile (60) de bölgede tek tük evler olduğu için kamu hizmetlerinden yararlanamadıklarını ve ihtiyaçlarını temin etmekte zorlandıklarını söyledi.

Kendilerine ait bölgede geçim kaynağı olan tarım arazileri olduğundan orayı terk edemediklerini dile getiren Ebu Racile, bölgenin güvenli olmaması, evlerinin doğusunda İsrail askerlerinin ve çok sayıda sokak köpeklerinin bulunmasından dolayı akşam saatlerinde evden çıkamadıklarını belirtti.

Ebu Racile, ziyaret veya zaruri ihtiyaçlar için evden ayrıldığı zaman hava kararmadan dönmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.