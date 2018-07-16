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Filistinli öğrenciler İsrail'in tehdidine 'erken eğitimle' direniyor

İsrail'in, Kudüs'ün Han el-Ahmer bölgesinde yıkmakla tehdit ettiği okuldaki öğrenciler, yıkıma engel olmak için eğitime erken başladı.

Filistinli öğrenciler İsrail'in tehdidine 'erken eğitimle' direniyor

İsrail'in, Kudüs'ün Han el-Ahmer bölgesinde yıkmakla tehdit ettiği okuldaki öğrenciler, yıkıma engel olmak için eğitime erken başladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:25
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Filistinli öğrenciler İsrail'in tehdidine 'erken eğitimle' direniyor

Kudüs'ün doğusunda bulunan ve İsrail güçlerinin yıkım kararı aldığı Han el-Ahmer bölgesinin tek okulu olan El-Itarat İlköğretim'de eğitim gören Filistinli öğrenciler, 2018-2019 eğitim yılının açılışını vaktinden önce yaparak, İsrail'in yıkım tehdidine direniyor.

Bölgedeki derme çatma barakalar ile 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tehdit altında olduğunu hatırlatan öğrenciler, bölgede tek olan bu "ilim yuvalarının" yıkılmasına izin vermeyeceklerini ifade ediyor.

Filistinli 7. sınıf öğrencisi Sucud Muhammed, okula erken başladığı için mutlu olduğunu belirterek, "İsrail'in yıkmakla tehdit ettiği okulumuzu korumak için buradayız. Okullarımızı, evlerimizi koruyacağız, yıkmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Bu arada okul duvarlarının, "İlim, doğru yolda gidene nur, saldırana ateştir." yazılarıyla süslendiği görüldü.

"Sizin silahınız kalem"

Törene katılan Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam da İsrail buldozerlerine "eğitimle" yanıt verdiklerini ve Han el-Ahmer'de hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan bu okulda ders yılını erken başlattıklarını söyledi.

Öğrencilere seslenen Saydam, "Sizin silahınız kalem. İşgal güçlerini yenecekseniz. Kalemlerinizdeki kurşunlar onların silahlarından çok daha güçlü." ifadesini kullandı.

Eğitim yılının açılış töreninde Saydam'ın yanı sıra Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Huseyni, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) bir heyet, diplomatlar ve aktivistler de hazır bulundu.

İsrail'in E1 projesi

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Filistinli bedeviler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
El-Itarat İlköğretimFilistinli öğrencilerİSRAİL
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