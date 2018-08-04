Filistinli öğrenciler İsrail'in hedefinde eğitim mücadelesi veriyor

İsrail ordusu, üniversitelerin öğrenci kolları kapsamında çeşitli etkinlikler, aktiviteler düzenleyen öğrencileri, kovuşturmaya maruz bırakırken, üniversiteliler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor hatta yargılanarak hapis cezalarına çarptırılıyor. Öğrencilere 8 ile 18 ay arasında değişen hapis cezaları ile para cezaları veriliyor.

Batı Şeria'daki üniversitelerde Filistinli grupların bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli öğrenci kolları bulunuyor. Bunlar arasında yer alan Hamas'ın öğrenci kolu İslam Bloku'nun da hedefi öğrencilere çeşitli hizmetler sunmak ve farklı faaliyetler düzenlemek.

Son olarak İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bazı üniversite öğrencilerini, İslam Bloku çatısı altında faaliyette bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Tehdit içerikli mesajlar

Sık sık öğrencilerin evlerine, yurtlarına baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, ayrıca üniversitelilerin ailelerini de çeşitli yollarla tehdit ediyor.

İsrail ordusu, geçen hafta Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde, Hamas hareketinin üniversite öğrencileri kolu olan İslam Bloku çatısı altında faaliyet gösteren öğrencilerin evlerine "Eğer bu broşür sizin elinize ulaştıysa siz de İslam Bloku faaliyetleriyle ilgili birinin yakınısınız demektir." yazılı tehdit içerikli broşürler gönderdi.

İslam Bloku kapsamında faaliyet gösteren öğrencilerin çalışmalarının yasa dışı olduğu ifade edilen broşürlerde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"İslam Bloku içinde yer almak, çocuğunuzun tutuklanmasına, geleceğinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Ayrıca malınızın boşa gitmesine, aileniz için sürekli bir endişe içinde olmanıza neden olabilir. Ey ebeveynler ve ilgili kişiler, çocuklarınızın faaliyetlerini takip etme, bu tür faaliyetlerden uzak tutma ve eğitimini sürdürmesi konusunda teşvik etme uyarısında bulunuyoruz."

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu broşürlerin suç kabul edilen "kışkırtıcı faaliyetler"e katılmama konusunda uyarıda bulunmak için gönderildiği belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İslam Bloku çatısı altındaki Filistinli öğrencileri tehdit etmesinin, "Filistin halkının tüm kesimlerini" tehdit anlamına geldiğini belirtti.

Bedran, İsrail'in bu yaptıklarının yeni olmadığını, daha önce de yaptığını ancak Filistin halkının özgürlük mücadelesiyle başarısızlığa uğradığını dile getirdi.

Gözaltılar nedeniyle yıllarca mezun olamadı

Nablus kentindeki En-Necah Üniversitesi öğrencisi B.G. İsrail'in İslam Bloku öğrencilerini sürekli hedef aldığını ancak, öğrencilerin faaliyetlerine son veremediğini belirtti.

B.G. "Üniversiteye başladığımdan bu yana İsrail güçleri tarafından "İslam Bloku faaliyetlerine katılmak" suçlamasıyla 3 kez göz altına alındım. Bu yüzden yıllarca mezun olamadım." dedi.

Yalnızca öğrencilere hizmet ettiklerini, kayıt sırasında bilgi ve rehberlik hizmeti sunduklarını, sergiler düzenlediklerini, ulusal gün ve bayramları ihya ettiklerini ve buna benzer faaliyetler yaptıklarını anlatan B.G. üniversite öğrencilerinin, toplumun en faal kesimlerinden biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin geçen yıllarda ulusal günler ve konularla alakalı olarak kamuoyunu ve sokakları harekete geçirdiğini aktaran B.G hatta bu yolda şehitler verildiğini, gözaltılar, tutuklamalar yaşandığını belirterek, bu nedenle İsrail'in üniversitelilerin faaliyetlerini durdurmaya çalıştığını kaydetti.

Öğrenci ve aileleri üzerinde baskı

Filistin Yasama Konseyi'ndeki Hamas hareketi üyesi Fethi el-Karavi, İsrail'in İslam Bloku çatısı altındaki öğrencileri hedef almasına tepki göstererek, bunun tüm dünyada meşru olan sendika ve kolları hedef almak anlamına geldiğini kaydetti.

Yerli ve uluslararası kurumlardan bu konuyla ilgilenmesini talep eden Karavi, üniversitedeki öğrenci kollarının çalışmalarının tehlike altında olduğuna dikkati çekti.

Karavi, İsrail'in bu tehditlerinin öğrenciler ve aileleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Tehditler yalnızca İslam Bloku ile sınırlı değil

Öte yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yetkililerinden Zahir eş-Şeşteri, İsrail'in üniversitelerde FHKC bünyesinde faaliyet gösteren öğrencileri hedef aldığını belirtti.

Öğrencilerin gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldığını anlatan Şeşteri, ayrıca yargılanan öğrencilerin 8 aya varan hapis ile para cezalarına çarptırıldığını belirtti.

Üniversite öğrencilerinin Filistin direnişinin bir parçası olduğunu söyleyen Şeşteri, "Şehitlerin, yaralıların çoğu üniversitelilerden. Bu nedenle de hedef olmaya devam edecekler." dedi.

Şeşteri, öğrencilere destek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.