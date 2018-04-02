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Filistinli öğrenciler, "İsrail askerlerinin tacizi altında" eğitimlerini sürdürüyor

Lise öğrencisi Nubani, "Bizi durdurup, üzerimizi arıyorlar. Aramızdan bazılarını, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attığımız gerekçesiyle gözaltına alıyorlar. Okula gitmek için en az bir kilometre yol yürüyoruz." dedi.

Filistinli öğrenciler, "İsrail askerlerinin tacizi altında" eğitimlerini sürdürüyor

Lise öğrencisi Nubani, "Bizi durdurup, üzerimizi arıyorlar. Aramızdan bazılarını, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attığımız gerekçesiyle gözaltına alıyorlar. Okula gitmek için en az bir kilometre yol yürüyoruz." dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:03
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Filistinli öğrenciler, "İsrail askerlerinin tacizi altında" eğitimlerini sürdürüyor

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde lise öğrencileri, okul yolunda ve ders sırasında hemen her gün İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin tacizlerine maruz kalıyor.

Nablus-Ramallah sınırındaki El-Lubben es-Saviye Erkek Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okulun çevresinde konuşlanan İsrail askerlerinin baskı ve ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor. Ancak sıkıntılarını şikayet edecekleri ne bir merci buluyor ne de sorunlarını çözecek güce sahipler.

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atıldığı gibi çeşitli bahanelerle öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler kullanarak korku ve şiddet politikasını uygulamayı sürdürüyor.

Lisenin 11. sınıf öğrencisi Abdullah en-Nubani, İsrail askerlerinin, okul yolunda kendisine ve arkadaşlarına uyguladığı baskıyı AA muhabirine anlattı.

İstisnasız her gün okula gelirken İsrail askerleri tarafından durdurulduğunu ve üzerinin arandığını, bu nedenle genelde derslere geç kaldığını ifade eden Nubani, sabahları okula giderken yürüdükleri yolun, kabusa dönüştüğünü dile getirdi.

Nubani, okul yolunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bizi durdurup, üzerimizi arıyorlar. Aramızdan bazılarını, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attığımız gerekçesiyle gözaltına alıyorlar. Okula gitmek için en az bir kilometre yol yürüyoruz. Bir de askerlerin engellemesiyle karşılaşırsak en az üç kilometre yürümek durumunda kalıyoruz."

İsrail askerleri veya Yahudi yerleşimcilerin günübirlik tacizleri altında okula ulaşarak eğitim almaya çalıştıklarına dikkati çeken Nubani, "Önceki gün askerler bir öğrenciyi sıkıştırdı, eğer öğretmenler ile çevredekiler müdahale etmeseydi gözaltına alacaklardı. Askerler göz yaşartıcı gaz kullandı, havaya ateş açtı. Bunlar, öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı. 

Es-Saviye beldesinde köy meclisi üyesi Abdurrahman Süleyman da öğrencilerin "baskı ve kısıtlamalar" nedeniyle korku içinde olduklarını ve eğitim hayatlarının bundan etkilendiğini dile getirdi.

Süleyman, "Okulda birçok öğrenci geçen yıllarda İsrail güçlerinin gözaltı, darp ve çeşitli ihlallerine maruz kaldı. İsrail ordusu, Filistinlilere daha fazla baskı yapmak amacıyla okulun ana girişini de araçlara kapattı." dedi.

"Öğrenciler her an baskın yapılacağı endişesiyle ders görüyor"

İsrail'in Filistinli öğrencileri hedef alan ihlallerini cep telefonuyla kaydeden okul müdürü Muhammed Esad da görüntüleri göstererek, şunları kaydetti:

"Biz burada ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Öğrencilerimiz silahlarla donanmış askerlerin arasından geçerek gününe başlıyor. Üzerleri aranıyor, gözaltına alınıyor ya da alıkonuyorlar. Birkaç ay önce bir öğrencimiz derslikte olduğu sırada gözaltına alındı. Her an okul çevresinde bulunan askerler, çocukların motivasyonunu kırıyor. Öğrenciler, her an baskın yapılacağı endişesi altında, göz yaşartıcı gazlar arasında nasıl dikkatini toplasın, nasıl eğitim görsün!"

Nablus'ta 1944 yılında inşa edilen okulun yaklaşık 600 öğrencisi var. Okula ait arazi 30 dönüm olmasına rağmen idare ve güvenliği İsrail'e ait olan "C" bölgesinde bulunması dolayısıyla burada herhangi bir yapının inşasına izin verilmiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaFilistinli öğrencilerİSRAİL
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