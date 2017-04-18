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Filistinli mahkumlara görüş yasağı getirildi

İsrail Cezaevleri İdaresinin açlık grevindeki Filistinli mahkumların aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerini yasakladığı bildirildi.

Filistinli mahkumlara görüş yasağı getirildi

İsrail Cezaevleri İdaresinin açlık grevindeki Filistinli mahkumların aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerini yasakladığı bildirildi.

18 Nisan 2017 Salı 13:51
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Filistinli mahkumlara görüş yasağı getirildi

Filistinli Esirler Kulübü Başkanı Kadura Faris yaptığı açıklamada, İsrailli cezaevi yetkililerinin Uluslararası Kızılhaç Örgütüne "açlık grevi dolayısıyla yaşanan olağanüstü durum nedeniyle ziyaretlerin iptal edildiği" yönünde bilgi verdiğini belirtti. 

Ziyaret yasağını "açlık grevini kırmak için cezalandırıcı bir uygulama" olarak nitelendiren Faris, grevin ilk günü olan dün de greve öncülük eden mahkumların diğerlerinden ayrılarak başka hapishanelere nakledildiğini ve hücre hapsine konulduğunu hatırlattı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve İsrail Cezaevleri İdaresinden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistinli EsirlerİSRAİLGörüş YasağıFilistinli Mahkumlara Görüş Yasağı
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