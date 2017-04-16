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Filistinli kadın hükümlü 15 yıl sonra serbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni 15 yıllık cezasının ardından serbest bırakıldı.

Filistinli kadın hükümlü 15 yıl sonra serbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni 15 yıllık cezasının ardından serbest bırakıldı.

16 Nisan 2017 Pazar 15:19
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Filistinli kadın hükümlü 15 yıl sonra serbest bırakıldı

KUDÜS - İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni serbest bırakıldı.

İsrail yönetiminin Haşaron Hapishanesi'nden tahliye edilen Cerbuni'yi bölgede bulunan Arap liderlerden bir heyet karşıladı.

Cerbuni'nin ikamet ettiği ülkenin kuzeyindeki Arraba el-Battuf beldesinde, serbest bırakılması münasebetiyle kutlamalar yapılması bekleniyor.

"İslami Cihad Hareketine mensup olduğu ve İsrail hedeflerine yönelik operasyonlara yardım ettiği" iddiasıyla 2002 yılında İsrail makamlarınca tutuklanan Lina el-Cerbuni, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KudüsÖnce Vatan Gazetesi
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