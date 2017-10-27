Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri anısına levha
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri...
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Suya dalıp çıkabilen robot arı üretildi
Suya dalıp çıkabilen robot arı...
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

'Filistinli girişimci ülkesindeki kadınların umudu olacak'

Etohum Üst Yöneticisi Büyükdemir, "Gazzeli 32 yaşındaki Nour Abuzaher, Startup İstanbul'da Mommy Helper isimli projesiyle binlerce girişimi geride bırakarak ikinci seçildi." dedi.

'Filistinli girişimci ülkesindeki kadınların umudu olacak'

Etohum Üst Yöneticisi Büyükdemir, "Gazzeli 32 yaşındaki Nour Abuzaher, Startup İstanbul'da Mommy Helper isimli projesiyle binlerce girişimi geride bırakarak ikinci seçildi." dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:41
43 Okunma
'Filistinli girişimci ülkesindeki kadınların umudu olacak'

İSTANBUL

Etohum Üst Yöneticisi (CEO) Burak BüyükdemirGazzeli 32 yaşındaki Nour Abuzaher'in Startup İstanbul'da binlerce girişimi geride bırakıp ikinci seçildiğini belirterek, "Orta Doğu'daki annelerin çocuklarını sağlıklı yetiştirmeleri için hazırladığı startup gerçekten çok başarılı. Nour, ülkesindeki kadın girişimcilerin umudu olacak." dedi.

Büyükdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etohum'un Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) stratejik iş birliğiyle gerçekleştirdiği ve 4 gün süren Startup İstanbul'un dünyanın 65 farklı ülkesinden 4 binden fazla katılımcı, 500'den fazla startup, 50'nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcıyı ağırladığı bilgisini verdi.

Büyükdemir, dünyanın her yerinden girişimcilerin buraya gelerek yine dünyanın her yerinden gelen yatırımcılarla buluştuğunu bildirdi.

Filistinli kadın girişimciden büyük başarı

Büyükdemir, Startup İstanbul Challenge yarışmasının kazanan en iyi üç girişimin sırasıyla Advancio InteractiveMommy Helper ve Homade olduğunu aktardı.

Nijerya merkezli olarak finansal teknoloji alanında geçen yıl kurulan Advancio Interactive'nin şubesiz bankacılık çözümleri ürettiğini kaydeden Büyükdemir, ikinci olan Mommy Helper girişiminin ise çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Büyükdemir, bu yıl Filistin'den 20'den fazla başvuru aldıklarını ve hepsini etkinliğe davet ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bizim Gazze'de Gaza Sky Geeks diye bir hızlandırma programı var. Bunlar girişimcilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz onlara da bu yarışmayı duyurmuştuk. Etkinliğimize Gazze ve Filistin'den tüm masrafları karşılayarak girişimcileri getirmek istedik. Ancak bu başvurulardan bazıları sınırların kapatılması, vize alamamaları gibi problemler nedeniyle çıkamadı Filistin'den. Ancak gelenler çok mutlu döndü İstanbul'dan. Onların arasından Gazzeli 32 yaşındaki Nour Abuzaher, Startup İstanbul'da Mommy Helper isimli projesiyle binlerce girişimi geride bırakarak ikinci seçildi. Orta Doğu'daki annelerin çocuklarını sağlıklı yetiştirmeleri için hazırladığı startup gerçekten çok başarılı. Nour, ülkesindeki kadın girişimcilerin umudu olacak."

"Dünyaca ünlü yatırımcılar seçti"

Büyükdemir, Nour Abuzaher'in dünyaca ünlü yatırımcıların üyesi olduğu jüri tarafından seçildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Mommy Helper ile ilgili çok ciddi bir sunum yapıldı. Bu girişim çok önemli bir soruna çözüm oluyor. Mommy Helper, Orta Doğu bölgesinde Arap annelere çocuk yetiştirme, evlilik sorunları ve diğer fiziksel ve zihinsel sağlık konularında Arapça profesyonel danışmanlığa kolay, gizli ve uygun fiyatlı bir erişim olanağı sağlayan mobil bir uygulama olarak öne çıkıyor. Girişim, Arap ülkelerindeki anneleri, sağlıklı ve başarılı bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor."

Büyükdemir, Endonezya merkezli Homade girişiminin ise sağlıksız ve kalitesiz gıda pazarına bir çözüm olarak geliştirildiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
FilistinliKadınUmut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kennedy suikastının belgeleri açıklandı
Kennedy suikastının belgeleri açıklandı
Arap dünyasında ABD'nin dış politikasına tepki artıyor
Arap dünyasında ABD'nin dış politikasına tepki artıyor
Dikkatler Esed'in kimyasal silah katliamlarında
Dikkatler Esed'in kimyasal silah katliamlarında
Estonya 'topraksız' ülke olmaya hazırlanıyor
Estonya 'topraksız' ülke olmaya hazırlanıyor
Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti
Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti
Nazarbayev yeni Kazak alfabesini onayladı
Nazarbayev yeni Kazak alfabesini onayladı
Reddihakim talepleri NSU davasını sürüncemede bırakıyor
Reddihakim talepleri NSU davasını sürüncemede bırakıyor
Türkiye'nin destekleri tarih kitaplarımızda yazılı kalacak
Türkiye'nin destekleri tarih kitaplarımızda yazılı kalacak
Brezilya Devlet Başkanı Temer'in yargılanması engellendi
Brezilya Devlet Başkanı Temer'in yargılanması engellendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ