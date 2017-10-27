'Filistinli girişimci ülkesindeki kadınların umudu olacak'

İSTANBUL

Etohum Üst Yöneticisi (CEO) Burak Büyükdemir, Gazzeli 32 yaşındaki Nour Abuzaher'in Startup İstanbul'da binlerce girişimi geride bırakıp ikinci seçildiğini belirterek, "Orta Doğu'daki annelerin çocuklarını sağlıklı yetiştirmeleri için hazırladığı startup gerçekten çok başarılı. Nour, ülkesindeki kadın girişimcilerin umudu olacak." dedi.

Büyükdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etohum'un Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) stratejik iş birliğiyle gerçekleştirdiği ve 4 gün süren Startup İstanbul'un dünyanın 65 farklı ülkesinden 4 binden fazla katılımcı, 500'den fazla startup, 50'nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcıyı ağırladığı bilgisini verdi.

Büyükdemir, dünyanın her yerinden girişimcilerin buraya gelerek yine dünyanın her yerinden gelen yatırımcılarla buluştuğunu bildirdi.

Filistinli kadın girişimciden büyük başarı

Büyükdemir, Startup İstanbul Challenge yarışmasının kazanan en iyi üç girişimin sırasıyla Advancio Interactive, Mommy Helper ve Homade olduğunu aktardı.

Nijerya merkezli olarak finansal teknoloji alanında geçen yıl kurulan Advancio Interactive'nin şubesiz bankacılık çözümleri ürettiğini kaydeden Büyükdemir, ikinci olan Mommy Helper girişiminin ise çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Büyükdemir, bu yıl Filistin'den 20'den fazla başvuru aldıklarını ve hepsini etkinliğe davet ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bizim Gazze'de Gaza Sky Geeks diye bir hızlandırma programı var. Bunlar girişimcilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz onlara da bu yarışmayı duyurmuştuk. Etkinliğimize Gazze ve Filistin'den tüm masrafları karşılayarak girişimcileri getirmek istedik. Ancak bu başvurulardan bazıları sınırların kapatılması, vize alamamaları gibi problemler nedeniyle çıkamadı Filistin'den. Ancak gelenler çok mutlu döndü İstanbul'dan. Onların arasından Gazzeli 32 yaşındaki Nour Abuzaher, Startup İstanbul'da Mommy Helper isimli projesiyle binlerce girişimi geride bırakarak ikinci seçildi. Orta Doğu'daki annelerin çocuklarını sağlıklı yetiştirmeleri için hazırladığı startup gerçekten çok başarılı. Nour, ülkesindeki kadın girişimcilerin umudu olacak."

"Dünyaca ünlü yatırımcılar seçti"

Büyükdemir, Nour Abuzaher'in dünyaca ünlü yatırımcıların üyesi olduğu jüri tarafından seçildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Mommy Helper ile ilgili çok ciddi bir sunum yapıldı. Bu girişim çok önemli bir soruna çözüm oluyor. Mommy Helper, Orta Doğu bölgesinde Arap annelere çocuk yetiştirme, evlilik sorunları ve diğer fiziksel ve zihinsel sağlık konularında Arapça profesyonel danışmanlığa kolay, gizli ve uygun fiyatlı bir erişim olanağı sağlayan mobil bir uygulama olarak öne çıkıyor. Girişim, Arap ülkelerindeki anneleri, sağlıklı ve başarılı bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor."

Büyükdemir, Endonezya merkezli Homade girişiminin ise sağlıksız ve kalitesiz gıda pazarına bir çözüm olarak geliştirildiğini kaydetti.