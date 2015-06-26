Filistinli gençler engel tanımıyor

RAMALLAH - Kudüs'e girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, ayrım duvarını aşıp Mescid-i Aksa'ya geçmek için bütün yolları deniyor.



Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli gençler, ayrım duvarını aşmak için her türlü tehlikeyi göze alıyor. Gençler, tahta ve ipten yaptıkları merdivenle duvarı aşarken, arkadaşları onlara gözcülük yapıyor.



Ayrım duvarını aşmak için orada bulunan Filistinli gençler, İsrail'in Mescdi-i Aksa'da namaz kılmalarını engelleyemeyeceğini vurguluyor.



Er-Ram beldesinden Abdullah Hayri, "Ayrım duvarı Kudüs ile aramızda engel değil" ifadesini kullandı.



"Kudüs'e ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz"



Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen gençlerden biri, Kudüs'e geçmek için izin alamadığını ancak bunun Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına engel olmayacağını belirterek, "Geçen yıl yine bu şekilde ayrım duvarını aştıktan sonra İsrail askerlerine yakalanıp, darp edildim ve para cezasına çarptırıldım. Ama bütün bunlar benim tekrar Mescid-i Aksa'ya gitmeme engel olamaz. Buradan işgalcilere, Kudüs'e ulaşabileceğimizi gösteriyoruz. Onların izinlerine ihtiyacımız yok. Kudüs'e ulaşmamızı engelleyemeyecekler" dedi.



İsrail içerisindeki Filistinlilerin kurduğu "1948 Toprakları İslami Hareketi" tarafından, 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi çağrısında bulunulmuştu.



Söz konusu çağrı üzerine İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te ramazan ayı boyunca cuma günleri güvenlik önlemlerini artıracağı, 40 yaşın altındaki erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği ancak kadınlar için yaş sınırlaması getirilmediği açıklanmıştı.



Batı Şeria ile Kudüs arasında çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

