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FİLİSTİNLİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER

Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail polisine tepki gösterdi Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin dün Filistinli bir genci öldürmesini sert bir dille kınadı.

FİLİSTİNLİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER

Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail polisine tepki gösterdi Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin dün Filistinli bir genci öldürmesini sert bir dille kınadı.

02 Nisan 2017 Pazar 18:58
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FİLİSTİNLİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER

RAMALLAH  Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te ve askeri kontrol noktalarındaki ırkçı uygulamalara tepki gösterildi. İsrail polisi tarafından dün vurularak öldürülen 17 yaşındaki Zahir Gazel'in olayının "meydanda yapılan bir infaz" olarak nitelendirilen açıklamada, "İsrail her zaman olduğu gibi 'bıçaklama girişimi' diyerek, kendini aklamaya çalışıyor." denildi. "İsrail askeri, kendi takdirine göre her an ve her yerde ateş edebilir" İsrail hükümetinin, güvenlik birimlerine, tehlike hissetmese bile, şüpheli bütün Filistinlilere ateş etme yetkisi verdiğini, bununda bütün Filistinlileri hedef haline getirdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail askeri, kendi takdirine göre her an ve her yerde ateş edebilir." bilgisi paylaşıldı. Söz konusu yetkiden sonra infazların çoğaldığı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi: "Asker veya polis kendisine hükümet tarafından verilen yetkinin koruyucu bir kalkan olduğunu düşünerek, bu yetkiyle herhangi bir Filistinliye ateş edebiliyor. Bu şekilde şüphelendiği veya tehlike arz ettiği gerekçesiyle tereddüt etmeden Filistinlileri öldürebiliyor. Meydan infazları, İsrail askeri için bir oyun haline geldi. Belkide bu, askerler arasında meydan okuma ve bahis oyununa dönüştü. Hatta bir görevlinin rütbesinin yükselmesi için de bir gerekçe olabilir. Ancak bilinmesi gereken bir şey var, o da askerin kendisini her anda şüphe ve tehlike anında hissettiğidir." "Her olayda işgal güçleri yaralının öldüğünden emin olana kadar kimseyi yaklaştırmıyor" Açıklamada, "Her olayda işgal güçleri yaralının öldüğünden emin olana kadar kimseyi yaklaştırmıyor. Kesin olarak şüpheli olsun veya olmasın, bir kişinin kasıtlı bir şekilde ihmal edilerek ölüme terk edilmesi, uluslararası kanunlara göre suçtur ve yargılanması gerekir." ifadesi kullanıldı. Bakanlık, Filistin, İsrail ve uluslararası insan haklarına çağrıda bulunarak, Filistin topraklarında meydana gelen ihlallerin ve suçların belgelenmesi konusunda çalışma yapmalarını istedi. İsrail polisi dün Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı gerçekleştirerek 3 İsrailliyi hafif yaraladığı" iddiasıyla bir Filistinli genci öldürmüştü.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİL YİNE KAN DÖKTÜİSRAİLFilistinİSRAİL GERİLİMİ
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