Filistinli eğitimcilerden Trump'ın 'nefret içerikli eğitim' suçlamasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında söylediği "Artık Filistinlilerin küçük yaştan bu yana öğrendikleri nefretten vazgeçmeleri gerekir. Ne öğrendiklerini gördüm. Sınıflarda esneklik ve yumuşaklığı öğrenmeleri icap eder." şeklindeki sözleri ve Netanyahu'nun "Filistin eğitim sisteminde İsrail'in yıkılmasının istendiği" yönündeki ithamları Filistinlilerin tepkisine neden oldu.

AA muhabirine konuşan Filistinli eğitimci ve uzmanlar, uluslararası hukuka uygun olan müfredatta öğrencilere topraklarına bağlı olma hakkının öğretildiğini, işgal yönetiminden kaynaklanan sıkıntıların gözetildiğini ve barışa davet eden bir dilin kullanıldığını söyledi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Eğitim Programı Başkanı Servet Zeyd, Trump'ın Filistin'deki eğitim sistemine yönelttiği eleştirilere ilişkin, "Filistin eğitim sistemi millidir, Filistin tarihini anlatır ve kesinlikle uluslararası hukukla çelişen bir durum söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin eğitim programlarında nefret, terör ve ötekileştirmenin teşvik edildiği tek bir cümle veya terimin dahi olmadığını belirten Zeyd, "Filistin eğitim sistemi, Filistin gerçeğini, İsrail işgalini ve işgal dolayısıyla öğrenciler ve tüm toplumun yaşadığı sorunları anlatıyor. Bu da kesinlikle 'nefrete teşvik' olarak isimlendirilemez. Uluslararası hukukta, öğrencilerin bulundukları ortamın şartlarına göre eğitim alma hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Bizler işgal yönetimi nedeniyle her evde ya bir ölü ya yaralı ya da tutuklunun acısını yaşıyoruz. Dolayısıyla kitaplarımızda bunları ve Filistin tarihini anlatıyoruz." dedi.

"Filistin eğitim sistemi toprak, vatan ve birlikte yaşama sevgisi aşılıyor"

Okullarda öğrencilere "birlikte yaşama" sevgisini aşıladıklarını, buna karşın İsrail'in nefret diliyle eğitim verdiğini ifade eden Zeyd, şunları kaydetti:

"Onlar (İsrail), müfredatta Filistin devrimini ve Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak görmeyi istemediği gibi, İsrail ordusu tarafından okula giderken engellenen öğrencilere veya İsrail buldozerlerinin söktüğü zeytin ağaçlarına sarılan Filistinli kadına yahut İsrail saldırıları sonucu Gazze'de meydana gelen yıkıma ait fotoğrafların da kitaplarda yer almasını istemiyor. Filistin eğitim sistemi, öğrencilerine toprak, vatan ve birlikte yaşama sevgisi aşılıyor. İsrail ise eğitim sistemiyle şiddeti ve nefreti işliyor. Onlar kendi öğrencilerini 'Filistinli Arapların böcek ve fareler olduğu' şeklinde eğitiyor. Hatta İsrail'de yaşayan Filistinliler bile bu eğitimden geçiyor. Bizim eğitim kitaplarımızda ise hayaller değil, gerçekler aktarılıyor."

"Öğrencilere 'vatana bağlılık' öğretiliyor"

Nablus En-Necah Üniversitesi Müfredat ve Öğretim Yöntemleri Uzmanı Prof. Dr. Suheyl Ebu Salha da Filistin eğitim sisteminde nefret ve şiddete teşvik edici unsurların yer almadığını vurguladı.

Ebu Salha, "Filistin'deki eğitim, sevgi ve barış ile Filistin toprakları üzerinde uyum içerisinde yaşamaya çağırıyor. ABD ve İsrail'in Filistin eğitimine yönelik tahrik içeren açıklamaları ABD'nin 43'üncü Başkanı George Bush dönemine dayanıyor." diye konuştu.

Müfredatı oluştururken, uluslararası hukukun ve yeni nesle Filistin ile olan bağlarını öğretmenin üzerinde durduklarını kaydeden Ebu Salha bunun da kesinlikle "nefrete teşvik olmadığının" altını çizerek, "Filistin eğitim programlarının tümünde, 'halkların kendi topraklarında barış ve güven içerisinde yaşama hakkı olduğuna' dair uluslararası antlaşmalara değinilerek, öğrencilere 'vatana bağlılık' öğretiliyor." dedi.

"İsrail'in nefret dili İsrail toplumundaki siyahileri de kapsamış durumda"

Filistin İsrail Araştırmaları Merkezi Müdürü Antoine Shalhat ise İsrail basınında, sosyal medyada ve hatta okullardaki eğitim sisteminde tahrik ve nefret dilinin kullanıldığını dile getirdi. Shalhat şunları söyledi:

"Araştırmalara göre İsrail'in nefret ve ırkçılık dili, Filistinli Arapları aşarak İsrail toplumundaki siyahileri de kapsamış durumda. İsrailliler çocuklarına iki tür insan olduğunu öğretiyor. Yahudilerin üstün sınıf, Arap ve Filistinlilerin ise alt sınıf olduğunu söylüyorlar. İsrail, 'Filistinli teröristtir, şiddet ve nefreti körükler' demek için ABD yönetiminin kendisinden yana olan tavrını kullanıyor."