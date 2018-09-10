Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92588
ALTIN
247.812
DOLAR
6.4530
STERLİN
8.3488
EURO
7.4759
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı

Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli

İsrail'e ait askeri araçlara "taş attığı ve Gazze'deki amcasıyla telefonda görüştüğü" gerekçesiyle yaklaşık iki ay önce hasta ve ateşli olduğu sırada dgözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinlinin ailesi, oğullarının hayatından endişe ediyor.

Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli

İsrail'e ait askeri araçlara "taş attığı ve Gazze'deki amcasıyla telefonda görüştüğü" gerekçesiyle yaklaşık iki ay önce hasta ve ateşli olduğu sırada dgözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinlinin ailesi, oğullarının hayatından endişe ediyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:22
0 Okunma
Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli

İsrail'e ait askeri araçlara "taş attığı ve Gazze'deki amcasıyla telefonda görüştüğü" gerekçesiyle yaklaşık iki ay önce hasta ve ateşli olduğu sırada darbedilerek gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinlinin ailesi, oğullarının hayatından endişe duyuyor.

Filistinli Bekr Arar'ın annesi Nihaye yaptığı açıklamada, oğlunun su çiçeği geçirdiği ve ateşli olduğu bir sırada evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından 4 Temmuz'da darbedilerek gözaltına alındığını söyledi.

O tarihten bu yana oğluyla görüşmesine izin verilmediğini anlatan anne Arar, 2005 yılında gözaltına alınan eşinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve 13 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlatarak, oğlunun da gözaltına alınmasıyla hayatının en zor ve acı günlerini yaşadığını dile getirdi.

Acılı anne, Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi'nde tutulan oğlunu, hiçbir şekilde ziyaret edemediklerini, avukatlarından Bekr'in sorgu öncesinde kimseyle görüştürülmediği bilgisine ulaştıklarını söyledi.

"Oğlumun fiziksel ve psikolojik şiddete uğramasından endişeliyiz"

"Bekr'in sorgu sırasında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmasından, işkence görmesinden endişeliyiz" ifadesini kullanan anne, sözlerine şöyle devam etti:

"Avukatımız, Bekr'in 'işgal güçlerinin askeri araçlarına taş atmak ve Gazze'ye uzaklaştırılan amcası Abdullah Arar'la telefonla görüşmekle' suçlandığını söyledi. İsrail ordusu, oğlumun ve gözaltına alınan bir arkadaşının fotoğraflarının olduğu, alt kısmında 'Abdullah Arar'la iletişimin kurbanları' yazılı bir afiş hazırladı."

Oğlunun, İsrail güçlerinin, 2011'de yapılan takas anlaşması sırasında Gazze'ye uzaklaştırdığı amcasını hal hatır sormak amacıyla aradığını ifade eden Arar, işgal güçlerinin tüm aileyi birbirinden koparmak istediğini anlattı.

Eşi Said'in de cezaevi yönetimine yaptığı oğluyla görüşme talebinin reddedildiğini ve kayınvalidesine zaten yılda bir verilen oğlunu ziyaret hakkının da engellendiğini dile getiren Arar, şu an tek kişilik hücrede tutulan eşinin, hapishane şartlarının ve sağlık imkânlarının iyileştirilmesi talebiyle 21 Ağustos'ta açlık grevine başladığını kaydetti.

Uluslararası insan hakları ve çocukları koruma örgütlerine seslenen anne, "Masum çocuklar gözaltına alınıyor, işkence görüyor ve yargılanıyor. Nerede çocuk hakları kurumları? Bu ihlallere kim dur diyecek?" ifadelerini kullandı.

"Askeri mahkemelerde çocukları yargılayan tek ülke İsrail"

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin Filistin temsilciliğinde araştırmacı Ayid Ebu Katiş de İsrail yönetiminin, Filistinli çocuklara gözaltı ve sorgulama sırasında çok kötü muamelede bulunduğunu, darbettiğini ve tehdit ederek psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.

Ebu Katiş, "Askeri mahkemelerde çocukları yargılayan tek ülke İsrail. Filistinli çocukların karşı karşıya kaldığı tüm bu ihlaller, uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suçtur." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti, daha önce yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli Bekr'in, Ramallah kentine bağlı Karara Beni Zeyd beldesine baskın yapan İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını ve askeri araca bindirilirken askerler tarafından ağır şekilde darbedildiğini kaydetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinFilistinli Bekr ArarGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
NATO'dan Vostok-2018 açıklaması
NATO'dan Vostok-2018 açıklaması
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu
Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma
Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
Libya Ulusal Petrol Kurumu'nda çatışma çıktı
Libya Ulusal Petrol Kurumu'nda çatışma çıktı
Belçika'daki ırkçı saldırılara tepkiler büyüyor
Belçika'daki ırkçı saldırılara tepkiler büyüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ