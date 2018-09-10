Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli

İsrail'e ait askeri araçlara "taş attığı ve Gazze'deki amcasıyla telefonda görüştüğü" gerekçesiyle yaklaşık iki ay önce hasta ve ateşli olduğu sırada darbedilerek gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinlinin ailesi, oğullarının hayatından endişe duyuyor.

Filistinli Bekr Arar'ın annesi Nihaye yaptığı açıklamada, oğlunun su çiçeği geçirdiği ve ateşli olduğu bir sırada evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından 4 Temmuz'da darbedilerek gözaltına alındığını söyledi.

O tarihten bu yana oğluyla görüşmesine izin verilmediğini anlatan anne Arar, 2005 yılında gözaltına alınan eşinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve 13 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlatarak, oğlunun da gözaltına alınmasıyla hayatının en zor ve acı günlerini yaşadığını dile getirdi.

Acılı anne, Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi'nde tutulan oğlunu, hiçbir şekilde ziyaret edemediklerini, avukatlarından Bekr'in sorgu öncesinde kimseyle görüştürülmediği bilgisine ulaştıklarını söyledi.

"Oğlumun fiziksel ve psikolojik şiddete uğramasından endişeliyiz"

"Bekr'in sorgu sırasında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmasından, işkence görmesinden endişeliyiz" ifadesini kullanan anne, sözlerine şöyle devam etti:

"Avukatımız, Bekr'in 'işgal güçlerinin askeri araçlarına taş atmak ve Gazze'ye uzaklaştırılan amcası Abdullah Arar'la telefonla görüşmekle' suçlandığını söyledi. İsrail ordusu, oğlumun ve gözaltına alınan bir arkadaşının fotoğraflarının olduğu, alt kısmında 'Abdullah Arar'la iletişimin kurbanları' yazılı bir afiş hazırladı."

Oğlunun, İsrail güçlerinin, 2011'de yapılan takas anlaşması sırasında Gazze'ye uzaklaştırdığı amcasını hal hatır sormak amacıyla aradığını ifade eden Arar, işgal güçlerinin tüm aileyi birbirinden koparmak istediğini anlattı.

Eşi Said'in de cezaevi yönetimine yaptığı oğluyla görüşme talebinin reddedildiğini ve kayınvalidesine zaten yılda bir verilen oğlunu ziyaret hakkının da engellendiğini dile getiren Arar, şu an tek kişilik hücrede tutulan eşinin, hapishane şartlarının ve sağlık imkânlarının iyileştirilmesi talebiyle 21 Ağustos'ta açlık grevine başladığını kaydetti.

Uluslararası insan hakları ve çocukları koruma örgütlerine seslenen anne, "Masum çocuklar gözaltına alınıyor, işkence görüyor ve yargılanıyor. Nerede çocuk hakları kurumları? Bu ihlallere kim dur diyecek?" ifadelerini kullandı.

"Askeri mahkemelerde çocukları yargılayan tek ülke İsrail"

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin Filistin temsilciliğinde araştırmacı Ayid Ebu Katiş de İsrail yönetiminin, Filistinli çocuklara gözaltı ve sorgulama sırasında çok kötü muamelede bulunduğunu, darbettiğini ve tehdit ederek psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.

Ebu Katiş, "Askeri mahkemelerde çocukları yargılayan tek ülke İsrail. Filistinli çocukların karşı karşıya kaldığı tüm bu ihlaller, uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suçtur." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti, daha önce yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli Bekr'in, Ramallah kentine bağlı Karara Beni Zeyd beldesine baskın yapan İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını ve askeri araca bindirilirken askerler tarafından ağır şekilde darbedildiğini kaydetmişti.