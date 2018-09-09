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Filistinli 2 genç kıza Mescid-i Aksa çıkışında gözaltı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisindeki Eski Şehir'de iki Filistinli kızı gözaltına aldı.

Filistinli 2 genç kıza Mescid-i Aksa çıkışında gözaltı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisindeki Eski Şehir'de iki Filistinli kızı gözaltına aldı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:07
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Filistinli 2 genç kıza Mescid-i Aksa çıkışında gözaltı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir'de 2 Filistinli kızı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kızlardan birinin annesi Cihad er-Razzam, yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki kızı Canan ve onun kuzeni 21 yaşındaki Naime Tevil'in İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'dan çıktıkları sırada gözaltına alındığını söyledi.

İsrail polisinden gözaltılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisi bu sabah da Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı olarak Mescid-i Aksa'da görev yapan bir Filistinliyi gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail PolisiFilistinliMescid-i Aksa
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