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Filistin'in en büyük haritası basına tanıtıldı

Gazze şeridindeki Hamas yönetimi, Filistin'in dünyadaki ilk ve en büyük haritasını düzenlenen bir törenle basına tanıttı.

Filistin'in en büyük haritası basına tanıtıldı

Gazze şeridindeki Hamas yönetimi, Filistin'in dünyadaki ilk ve en büyük haritasını düzenlenen bir törenle basına tanıttı.

10 Mayıs 2012 Perşembe 15:50
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Filistin'in en büyük haritası basına tanıtıldı

GAZZE  -Yapımı 3 yıl süren ve Gazze'deki bir kamu binasına asılan 180 metrekare büyüklüğündeki haritanın yapımına, Gazze'deki Filistin Üniversitesi'nden birçok uzmanın bizzat katıldığı belirtildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi beklenen Filistin'in en büyük haritasında, tarihi olarak Filistin topraklarında bulunan bütün yerleşim birimleri ve mevkiler ayrıntılı olarak yer alıyor.

Törene, Gazze'deki Filistin hükümeti Başbakanı İsmail Haniye'yi temsilen Bakan Ataullah Ebu's-Sebh, Hamas Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Isam Advan ve milletvekilleri katıldı.

Ebu's-Sebh, törende yaptığı konuşmada, haritanın, Filistin topraklarını tamamen yutmaya çalışan İsrail'in yalanlarını ortaya çıkardığını ifade ederek, ''Filistin Filistinlilerindir'' dedi.

Ebu's-Sebh, Ramallah'taki Filistin yönetimine de çağrıda bulunarak, tarihi olarak Filistin'e ait toprakların yüzde 78'inde İsrail hakimiyetini tanıyan Oslo Anlaşması'nın iptal edilmesini istedi.

İsrail'in, Filistinliler tarafından ''Nekbe (büyük felaket)'' olarak nitelendirilen 15 Mayıs'taki kuruluş yıldönümü yaklaşırken basına tanıtılan Filistin haritası, sıradan bir rekor denemesinin ötesinde Filistin'in tarihi ve coğrafyası hakkındaki bilgileri ebedi olarak tescil etmeyi ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Son Güncelleme: 10.05.2012 07:51
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Filistinin En Büyük Haritası Basına Tanıtıldı
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