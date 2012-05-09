Filistin'e yardım konvoyu

HATAY - Filistin'e yardım götürmek için İngiltere'den yola çıkan, ilaç, çocuk giysisi ve oyuncakların yer aldığı 18 araçlık yardım konvoyu Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki gümrük kapısından geçiş yaptı.



Grup sorumlusu Muhammed Yusuf, Yayladağı Gümrük Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında İngiltere, Fransa, Pakistan, ABD, Malezya, Hollanda, Afganistan gibi farklı yerlerden yaklaşık 34 kişilik gönüllünün bulunduğu ''Viva Palestina Arabia'' adlı kafilede, içerisinde yardım malzemesi olan 18 aracın yer aldığını kaydetti.



Konvoyun İngiltere'den yola çıktığını ve Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kapıdan geçerek Suriye'ye gideceğini ifade eden Yusuf, Suriye'nin ardından Lübnan'a oradan da Filistin'in Gazze kentine ulaşmayı hedeflerini söyledi.



Konvoydaki araçlarda ilaç, çocuk giysisi ve gıda maddeleriyle oyuncakların yer aldığını vurgulayan Yusuf, Suriye'de 12 araçlık konvoyun da kendilerine katılacağını, Filistin'e destekte bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.



Daha sonra konvoydaki araçlar, Yayladağı Gümrük Kapısı'ndaki gerekli işlemlerin ve x-ray cihazındaki denetimlerin ardından, kapıdan çıkış yaparak Suriye'ye hareket etti.

