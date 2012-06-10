Filistin'deki İslami direniş hareketinin Lideri Salah:

RAMALLAH - İslami direniş hareketinin Suriye yönetimine karşı Cumartesi günü Tamra Kentinde düzenlediği protesto gösterisinde konuşan Salah "Suriye'nin özgürlüğü Filistin'in özgürlüğüdür. Suriye devrimi, Filistindeki intifada hareketinin bir devamıdır. Suriye ve Filistin halkı iki işgalci ve zalim gücün hakimiyeti altında yaşıyor" diye konuştu.

Arap ve İslam dünyasını, Suriye halkını korumak için Suriye sınırına milyonluk yürüyüş çağrısı yapan Salah şöyle devam etti:

"Suriye'nin özgürlüğü, Filistin'in özgürlüğüdür. Şam'ın özgürlüğü Kudüs'ün özgürlüğüdür. Emevi Mescidi'ne yapılan yardım, Mescid-i Aksa'ya yapılmıştır. Suriye'deki kiliselerin özgürlüğü, Kudüs'teki el-Kıyame Kilisesi'nin özgürlüğüdür."

Salah, "Kudüs'e kadar yükselttiğiniz çığlık ve çağrılarınız kalıcıdır" diyerek, Dünya vicdanının Suriye'de masum insanlara karşı işlenen cinayetler ve akıtılan kana karşı verdiği sınavı geçemediğini söyledi.

Filistinli araştırmacı Es'ad Ganim de gösteride yaptığı konuşmada, Suriye'ye dış müdahalenin gerekliliğini dile getirerek, "Suriye halkını korumak için Arap ülkeleri ve Türkiye'nin duruma müdahale etmesinde nasıl bir sakınca olabilir? Biz Türkiye'nin tutumundan onur duyuyoruz" dedi.