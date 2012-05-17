Filistin'de yeni hükümet

Filistin Hükümeti'nin yeni kabine üyeleri şunlar:
-Başbakan Selam Feyyad (Eski-Fetih)
-Maliye Bakanı Nebil Kasis (Yeni-Bağımsız)
-Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki (Eski-Bağımsız)
-İçişleri Bakanı Said Ebu Ali (Eski-Fetih)
-Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni (Yeni-Fetih)
-Milli Ekonomi Bakanı Cevad en-Naci (Yeni-Bağımsız)
-Adalet Bakanı Ali Mühenna (Yeni-Bağımsız)
-Sağlık Bakanı Hani Abidin (Yeni-Bağımsız)
-Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanı Mahmud Habaş (Eski-Bağımsız)
-İletişim Bakanı Safa Nasuriddin (Yeni-Bağımsız)
-Bayındırlık Bakanı Mahir Ganim (Eski-Bağımsız)
-Çalışma Bakanı Ahmed el-Mecdeleni (Eski-Sol eğilimli)
-Esirler Bakanı İsa Karaki (Eski-Fetih)
-Kadın İşleri Bakanı Rabiha Ziyab (Eski-Bağımsız)
-Kültür Bakanı Siham el-Bergusi (Eski-Bağımsız)
-Tarım Bakanı Velid Assaf (Yeni-Fetih)
-Sosyal İşler Bakanı Macide el-Mısri (Eski-Demokrasi Cephesi)
-Yerel Yönetim Bakanı Halid el-Kavasimi (Eski-Fetih)
-Yüksek Öğretim Bakanı Ali Cerbevi (Eski-Bağımsız)
-Eğitim Bakanı Lemis el-İlmi (Eski-Bağımsız)
-Ulaştırma Bakanı Ali Zeydan (Yeni-Bağımsız)
-Planlama Bakanı Muhammed Ebu Ramazan (Yeni-Bağımsız)
-Turizm Bakanı Rula Muaya (Yeni-Bağımsız)
-Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Naim Ebu'l-Hıms (Eski-Bağımsız)
AA