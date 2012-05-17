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Filistin'de yeni hükümet

Başbakan Selam Feyyad liderliğindeki hükümet Devlet Başkanı Abbas'ın huzurunde yemin etti

Filistin'de yeni hükümet

Başbakan Selam Feyyad liderliğindeki hükümet Devlet Başkanı Abbas'ın huzurunde yemin etti

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:08
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Filistin'de yeni hükümet
RAMALLAH - Filistin'de Başbakan Selam Feyyad liderliğinde kurulan 14. hükümet, Batı Şeria'daki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın huzurunda yemin etti.

Filistin Hükümeti'nin yeni kabine üyeleri şunlar:

-Başbakan Selam Feyyad (Eski-Fetih)
-Maliye Bakanı Nebil Kasis (Yeni-Bağımsız)
-Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki (Eski-Bağımsız)
-İçişleri Bakanı Said Ebu Ali (Eski-Fetih)
-Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni (Yeni-Fetih)
-Milli Ekonomi Bakanı Cevad en-Naci (Yeni-Bağımsız)
-Adalet Bakanı Ali Mühenna (Yeni-Bağımsız)
-Sağlık Bakanı Hani Abidin (Yeni-Bağımsız)
-Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanı Mahmud Habaş (Eski-Bağımsız)
-İletişim Bakanı Safa Nasuriddin (Yeni-Bağımsız)
-Bayındırlık Bakanı Mahir Ganim (Eski-Bağımsız)
-Çalışma Bakanı Ahmed el-Mecdeleni (Eski-Sol eğilimli)
-Esirler Bakanı İsa Karaki (Eski-Fetih)
-Kadın İşleri Bakanı Rabiha Ziyab (Eski-Bağımsız)
-Kültür Bakanı Siham el-Bergusi (Eski-Bağımsız)
-Tarım Bakanı Velid Assaf (Yeni-Fetih)
-Sosyal İşler Bakanı Macide el-Mısri (Eski-Demokrasi Cephesi)
-Yerel Yönetim Bakanı Halid el-Kavasimi (Eski-Fetih)
-Yüksek Öğretim Bakanı Ali Cerbevi (Eski-Bağımsız)
-Eğitim Bakanı Lemis el-İlmi (Eski-Bağımsız)
-Ulaştırma Bakanı Ali Zeydan (Yeni-Bağımsız)
-Planlama Bakanı Muhammed Ebu Ramazan (Yeni-Bağımsız)
-Turizm Bakanı Rula Muaya (Yeni-Bağımsız)
-Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Naim Ebu'l-Hıms (Eski-Bağımsız)

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:09
Anahtar Kelimeler:
Filistin
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