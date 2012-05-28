Filistin'de uzlaşı arayışları

Hamas ve El Fetih, yarın milli uzlaşı hükümeti kurma çalışmaları için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında Kahire'de bir araya gelecek.

Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, AA muhabirine, toplantının amacının yeni hükümeti teşkil edecek bakanlarla ilgili kriterleri belirlemek olduğunu belirterek, hükümetin bütün üyelerinin bağımsızlardan oluşacağını kaydetti.

Hamas ve Fetih hareketleri, geçen hafta milli uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardıklarını deklare etmişlerdi. Yeni hükümetin 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

