Filistin'de ortak hükümet umudu

El Fetih ve Hamas, Kahire'de milli uzlaşı hükümeti kurulması konusunda yeni bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Varılan mutabakata göre, hükümet kurma çalışmalarına 27 Mayıs günü Mahmud Abbas başkanlığında başlanacak.Söz konusu mutabakatın Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meş'al ile El Fetih Hareketi Başkanı Mahmud Abbas arasında geçen şubat ayında imzalanan Doha Anlaşması'nın uygulanması anlamına geldiği bildirildi. 6 Şubat'ta imzalanan Doha Anlaşması Mahmud Abbas başkanlığında, bağımsız isimlerden oluşan bir geçiş hükümeti kurulmasını öngörüyordu. Anlaşmaya göre, geçiş hükümetinin işlevi seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamakla sınırlı olacaktı.El Fetih Hareketi yöneticilerinden Yahya Rabah, Gazze'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''El Fetih ve Hamas temsilcilerinin 27 Mayıs'ta milli uzlaşı hükümetinin kurulması için istişare çalışmalarının başlaması, Gazze'deki seçmen kütüklerinin Merkezi Seçim Kurulu tarafından güncelleştirilmesini de içeren mutabakat zaptının imzalandığını'' bildirdi.El Fetih yöneticisi, geçen hafta Batı Şeria'da göreve başlayan Selam Feyyad kabinesinin yeni hükümetin oluşmasıyla düşeceğini kaydetti.Hamas Hareketi yöneticilerinden İsmail Radvan, 8 maddeden oluşan mutabakatın, bugünden itibaren 10 gün içinde Abbas ve Meş'al'in Kahire'de bir araya gelmesini öngördüğünü belirtti. Kahire Mutabakatı'nın uygulanması Mısır tarafından izlenecek. Kurulacak hükümet 6 ay görev yapacak ve bu süre içinde seçimlere gidilecek.Öte yandan Kahire'de AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, mutabakatın uygulanmaması halinde Mısır, uzlaşıyı bozan tarafı ilan ederek El Fetih-Hamas görüşmelerindeki arabuluculuk rolünden çekildiğini açıklayacak.siyasi hayatı 2006 yılından beri bölünmüş durumda. Bu bölünmenin sonucu olarak ülke, biri Gazze'de İsmail Heniye yönetiminde, diğeri Batı Şeria'da (Ramallah) Selam Feyyad yönetiminde olmak üzere iki hükümet tarafından idare ediliyor.